Wie das Abwasser wieder sauber wird

Roland Koch, Klärwerkmeister der Abwasseranlage Embrachertal in Rorbas, hat eine besondere Beziehung zum Wasser. Er und sein Team sind verantwortlich dafür, dass aus dem Abwasser der fünf Gemeinden am untersten Punkt des Tales wieder sauberes Wasser wird, das dann seinen weiteren Weg in die Töss nimmt.

Anlässlich des Tages der offenen Tür am letzten Samstag führte Koch diverse Gruppen durch die Anlage und zeigte, wie das Wassser mechanisch und biologisch gereinigt wird. Im ersten Arbeitsprozess werden die gröbsten Stoffe in die Rechengutpresse befördert.

Mikroorganismenals fleissige Mitarbeiter

Die «Stoffe», welche die Menschen achtlos im Wasser «entsorgen», sind zur Veranschaulichung in einer Kiste zu sehen: Handys, Spielsachen, Schrauben, ein Golfball und mehr. Alle Gegenstände wurden in der Rorbaser Kläranlage herausgefiltert.

Der aufgeschwemmte Sand wird ebenfalls aufgefangen und das aufschwimmende Fett abgesaugt. Zu den wichtigen nicht-menschlichen Mitarbeitern der Kläranlage gehören die Mikroorganismen. Sie bereiten das Wasser biologisch zu, die gelösten Stoffe dienen ihnen als Nahrung.

Plakate mit detaillierten Angaben vermittelten den Besuchern eine Fülle an Fakten und Zahlen. Im Blockheizkraftwerk zum Beispiel nutzt man das anfallende Methangas zur Beheizung der Anlage. Die Eigenversorgung beim Strom beträgt über fünfzig Prozent, bei der Wärme über neunzig Prozent.

Zu Kochs Refugium gehört auch das Labor. Der Kühlschrank ist mit «giftig» beschriftet, Monitore, Mikroskope, Pipetten und Reagenzgläschen mit geheimnisvollen Flüssigkeiten sind zu sehen. Diese gehören zum Arbeitsalltag des Klärmeisters. Für den Unterhalt der Anlage muss er technisch versiert sein und ein umfangreiches Wissen über die chemischen Prozesse vorweisen.

Viele Wasserproben führt er im eigenen Labor durch, andere werden an Fachstellen weitergeleitet. In der Zentrale, dem Gehirn der Kläranlage, welche rund um die Uhr in Betrieb ist, kann der diensthabende Klärmeister alle Arbeitsprozesse sowie die Wasserqualität verfolgen. Er sieht ob alle Maschinen einwandfrei funktionieren und kann bei Ungereimtheiten sofort Massnahmen ergreifen.

Pro Tag und Einwohner kostet die Abwasserentsorgung 23 Rappen. Ein fairer Preis, angesichts der umfangreichen Aufbereitung des kostbaren Gutes.

Vom Automechaniker zum Klärwerkmeister

Roland Koch ist gelernter Automechaniker und arbeitet seit dreissig Jahren im Rorbaser Werk. Vor 26 Jahren schloss er die Prüfung zum Klärwerkmeister ab. «Diesen Beruf kann man nicht in einer vierjährigen Ausbildung lernen», erläuterte er seinen Werdegang. «Man wächst hinein, lernt und sammelt Erfahrungen.» Auf praktisch jede Frage wusste Koch eine Antwort und erkärte die Zusammenhänge für alle verständlich.

Zu den Besuchern gehörten die Embracher Wassermeister Reto Meier und sein Stellvertreter Thomas Fritschi. Aufmerksam verfolgten sie die Ausführungen von Roland Koch. «Ich kenne mich in der Wasserverarbeitung aus und wirklich Neues habe ich heute nicht gehört», sagte Meier. «Trotzdem ist es ein interessanter Einblick in die weitere Verarbeitung des kostbarsten Lebensmittel, dem Wasser», fügte er an. Wie die anderen Besucher waren auch die zwei Wassermeister der Ansicht, dass Roland Koch und sein Team den Verbrauchern das kostbare Nass am Tag der offenen Tür näher brachten.

Nach dem Rundgang wurde jeder Besucher zu einer Wurst vom Grill eingeladen. Der Rorbaser Gemeindepräsident und Präsident des Abwasserverbundes Embrachertal, Hans Ulrich Büchi, begrüsste jeden Ankömmling persönlich und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Tag. «Über zweihundert interessierte Personen liessen sich in die Geheimnisse der Wasseraufbereitung einweihen.» (Zürcher Regionalzeitungen)