Wie nötig hat Winterthur die NAF-Millionen?

Am 12. Februar kommt der eher sperrig benannte Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) zur Abstimmung. Mit dem NAF soll unter anderem die Finanzierung von Nationalstrassen langfristig gesichert werden. In der Diskussion dazu taucht immer wieder die Umfahrung Winterthur auf. Das Ziel: Die Autobahn rund um Winterthur soll durchgehend auf mindestens sechs Spuren ausgebaut werden, kosten wird dies rund 370 Millionen Franken.

Wird der Nationalstrassenfonds vom Stimmvolk abgelehnt, ist dieses Megaprojekt in Gefahr, suggerierten bürgerliche Politiker wiederholt, zuletzt SVP-Stadtratskandidat Daniel Oswald. «Sagen wir Ja, dann gibt es Geld für den Autobahnausbau um Winterthur», so Oswald am Radio Top-Podium letzten Sonntag.

Tatsächlich ist die Realität etwas komplexer. Das allermeiste Geld aus dem NAF kommt den grossen Nationalstrassen-Brocken zu Gute, beispielsweise der Glatttalautobahn oder der Umfahrung Morges. Das Projekt Umfahrung Winterthur taucht bei den insgesamt 14 Kernprojekten aber nicht auf. In einem Faktenblatt des Bundes wird die Winterthurer Spurverbreiterung vielmehr in einer separaten Kategorie geführt, für welche die Mittel bereits zur Verfügung stehen.

Bisher keine Opposition

Doch auch dies ist missverständlich: Tatsächlich ist die Umfahrung Winterthur aktuell im Planungsprozess des Bundes schon weit fortgeschritten, aber nicht definitiv finanziert. Die Umfahrung befindet sich in einem Genehmigungsprozess, der noch einige Jahre dauern wird. Schlecht sind die Aussichten allerdings nicht, dass es dereinst zur Spurverbreiterung kommt: Die Umfahrung Winterthur ist mit 370 Millionen Franken budgetiert, der Bau soll im Gegensatz zu manch anderen Projekten aus mehreren Bundesquellen finanziert werden, was ihn stärker absichert. Politisch gab es bisher keine Opposition dagegen.

Läuft alles nach Plan, sollte die Umfahrung Winterthur also mittelfristig finanziert sein. Weshalb braucht es dann ein Ja für den NAF aus Winterthurer Sicht? Das Bundesamt für Strassen Astra sagt, der NAF als sicheres Finanzierungsmodell hätte einen «positiven Einfluss» auf die Umfahrung. Komme der NAF nicht, könnte die Umfahrung als sogenanntes «Engpassprojekt» allenfalls von konkurrenzierenden Strassenbauprojekten verdrängt werden. Eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt das Astra nicht an und hält fest, es handle sich bei dieser Überlegung um ein rein hypothetisches Szenario.

Es gibt Gründe, für und gegen den NAF zu sein, das Beispiel Winterthur eignet sich aber für beide Seiten schlecht als Argument. (Der Landbote)