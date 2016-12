Windrad «Hans» überzeugt Wissenschaftler

Es war einmal ein Tüftler, der hatte einen kleinen Landmaschinenbetrieb in Berg (Dägerlen). Eines Tages im Januar 2012 hatte der Mann die Idee einer Windturbine mit drei Rotoren vor Augen. In der Nacht stand er auf, um das Bild aus seinem Kopf aufs Papier zu bringen. In den folgenden Tagen sah man Hans Wepfer nur noch mit dem Bleistift hinter dem Ohr herumlaufen. Das war die Geburt von Windrad «Hans», einer Windanlage, die aus drei Rotoren, besteht, deren Blätter am Ende breiter sind als an der Wurzel und dadurch schon bei schwachem Wind angetrieben werden. Wepfer errichtete provisorisch einen Prototyp in Berg. Als der Platz im Betrieb knapp wurde, zügelte er diesen samt Windturbine und 14 Angestellten nach Andelfingen. Zweimal konnte er Windrad «Hans» seitdem ausliefern: einmal an die Schaffhauser Elektrizitätswerke nach Beringen SH und einmal nach Gamplüt im Toggenburg.

Pech am Anfang

Doch das Windrad in Beringen lief nicht reibungslos. Wenige Wochen nach der Montage verlor es im Frühling 2015 infolge eines Sturmes einen Flügel. Wochenlanger Stillstand war die Folge. Der Entwickler der Anlage blieb von medialem Hohn («Hans im Unglück») nicht verschont. Doch Wepfer versicherte, weiterhin an seine Idee zu glauben. Mit ihm glaubten auch andere daran. Aus dem Klimafonds, der mit freiwilligen Rappenabgaben der Kundschaft gespeist wird, flossen 140 000 Franken in eine wissenschaftliche Untersuchung. Das Zen­trum für Avia­tik an der Fachhochschule ZHAW nahm sich Wep­fers «Hans» an, wollte ihn auf Herz und Nieren prüfen.

So kamen Leonardo Manfriani, Professor für Aerodynamik und Flugmechanik, und sein wissenschaftlicher Assistent, Michael Ammann, ins Spiel. Die beiden begleiteten das Pionierprojekt fortan wissenschaftlich. Sie halfen die von Wepfer entwickelte Flügelform zu optimieren und schlugen Carbon statt Blech als Material vor. «So wurde ein Langsamläufer mit der Leistung einer Grosswindanlage zur Realität», erklärte Hans Wepfer am Mittwoch vor den Medien.

Prüfung im Ruag-Windkanal

Windrad «Hans», respektive ein elfmal kleineres Modell, wurde nun erstmals einer unabhängigen Expertise im sieben Meter breiten und fünf Meter hohen Windkanal der Ruag unterzogen. «Wir wollten messen, welche ­Rotorenleistung es erbringt und wie viel von der Energie, die im Wind steckt, wir aus der Turbine herausholen können», veranschaulichte Professor Manfriani die Messanordnung. Wissenschaftler unter sich bezeichnen Letzteres als aerodynamischen Wirkungsgrad oder Leistungsbeiwert. «Der Ruag-Windkanal ist einer der besten Europas», betonte Manfriani. Laut Wepfer kostet seine Nutzung 20 000 Franken pro Tag. «Wir haben ihn zwei Tage lang gemietet.»

Wepfers Windrad hat die Messungen mit Bravour gemeistert. «Die Windanlage ist technisch gesehen ein voller Erfolg», sagt Aviatikprofessor Manfriani. Sie sei sehr agil und könne im Gegensatz zu Grossanlagen auch kurze Böen verwerten.

Der aerodynamische Wirkungsgrad der Anlage, die bei starkem Wind eine Leistung von 250 Kilowatt erbringe, beträgt laut Messung 50 Prozent. «Mehr als 59 Prozent kann man physikalisch aus dem Wind nicht herausholen», verdeutlichte Manfriani. «Mir ist keine Anlage bekannt, die auch bei so tiefer Windgeschwindigkeit eine so gute Leistung erbringt.» Wepfers Windrad könne mit Grossturbinen mithalten. Auch Christoph Bartholdi, Geschäftsführer des Klimafonds von Stadtwerk Winterthur, zeigte sich sehr zufrieden. «Allfällige Anfragen der Stadt Winterthur zu Windrad Hans würden wir positiv beantworten.» (Landbote)