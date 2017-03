Winterthurer Firma im Fadenkreuz der Tessiner Staatsanwaltschaft

Es gibt kaum eine Schweizer Konsumentenschutzorganisation, die nicht schon vor der Suissephone Communications GmbH gewarnt hätte. Die Firma mit Sitz in Winterthur ist in der Vergangenheit mit fragwürdigen Werbeanrufen schweizweit aufgefallen. Sie hat Leuten per Telefon angeblich «unschlagbare Kombiangebote» angedreht – vornehmlich älteren Leuten – und sich damit auf mehreren Ebenen strafbar gemacht.Zum einen hat sie Kunden getäuscht, indem in den Telefo­naten nicht klar wurde, dass die Suisse­phone nichts mit der Swisscom zu tun hat – es also nicht um einen neuen Vertrag mit der Swisscom, sondern um einen zusätzlichen Vertrag mit Suissephone ging. Zum anderen wurden auch Kunden angerufen, die mit einem Sternchen im Telefonverzeichnis gekennzeichnet sind – die also ausdrücklich keine Werbeanrufe wünschen.

Wegen ihrer Geschäftspraktiken war die Firma schon in mehrere rechtliche Auseinandersetzungen involviert. Bereits 2012 hatten die Konsumentenschutzorganisationen ACSI aus dem Tessin und auch FRC aus der ­Romandie Anzeige gegen Suissephone erstattet. In einem Ermittlungsverfahren ist die Tessiner Staatsanwaltschaft jetzt zum Schluss gelangt, dass Suisse­phone gesetzeswidrig gehandelt hat. Sie hat gegen die Firma einen Strafbefehl erlassen.

Schuldspruch vor Obergericht

In einem zweiten Verfahren wurde die Firma im Oktober 2016 vom Obergericht Zürich bereits rechtskräftig verurteilt. Seit 2013 waren beim Ombudsmann der Schlichtungsstelle Telekommunikation, beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sowie bei diversen auf Konsumentenfragen spezialisierten Medien zahlreiche Beschwerden von Kunden eingegangen, die sich von der Suisse­phone über den Tisch gezogen fühlten oder sich über die unerwünschten Anrufe ärgerten.

Aufgrund dieser Beschwerden gelangte das Seco im November 2014 ans Zürcher Handels­gericht. Dort einigten sich die Parteien auf einen Vergleich. Suisse­phone verpflichtete sich, die Sterncheneinträge zu respektieren, sich bei den Telefonaten korrekt vorzustellen und darauf hinzuweisen, dass sie unabhängig von Swisscom handelt. Ausserdem müsste Suissephone gemäss dem Vergleich Kunden, die auf ihr Angebot einsteigen, darauf hinweisen, dass damit der Swisscom-Anschluss bestehen bleibt.

Die Einigung hielt allerdings nicht lange. Das Seco erfuhr von neuen unerwünschten Werbe­anrufen und stellte darum ein Jahr später, im November 2015, ein Vollstreckungsgesuch. Diesem stimmte das Bezirksgericht Winterthur in erster Instanz zu. Im letzten Herbst dann in zweiter Instanz auch das Zürcher Obergericht. Suissephone hat das Urteil nicht weitergezogen, deshalb gilt nun: Tätigt die Firma weitere unerlaubte Werbeanrufe, muss sie eine Busse von bis zu 10 000 Franken bezahlen.

Nummer nirgends zu finden

Im Tessin will Suissephone den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft anfechten. Das teilt die Firma auf eine Anfrage schriftlich mit. Man sei froh, dass der Fall, der sich schon über fünf Jahre hinziehe, vor ein Gericht komme. Suissephone habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Überhaupt seien 90 Prozent der Anzeigen gegen die Firma von Staatsanwaltschaften für gegenstandslos befunden worden.

Der Geschäftsführer selbst war gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Insbesondere ist es schwierig, ihn telefonisch zu kontaktieren. Weder unter seinem Namen noch auf den Web­seiten von Suissephone oder einer seiner weiteren Firmen Globalcom und Onecom ist eine Telefonnummer zu finden.

(landbote.ch)