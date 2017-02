Winterthurer gewinnt Bier-Meisterschaft

Am Samstag fand in Zürich die zweite Schweizer Meisterschaft der Bier-Sommeliers statt. Gewonnen hat der Winterthurer Patrick Thomi. Er ist zweiter Braumeister in der Doppelleu Brauwerkstatt von Chopfab in Winterthur. Der neue Schweizermeister wird die Schweiz mit den drei Nächstplatzierten im September zudem an den Weltmeisterschaften in München vertreten. Thomi musste sich in der vom Brauerei-Verband organisierten Schweizer Meisterschaft in verschiedenen Disziplinen durchsetzen. Im ersten Teil wurde das Bierwissen in einem Theorietest abgefragt. Danach mussten die Teilnehmer in einer Blinddegustation verschiedenen Bieren den richtigen Stil zuordnen und in einem zweiten Teil Aromen und Fehler erkennen. Die Biere rochen etwa nach Gemüse, ranziger Butter oder Stinktier. Im Finale setzte sich der Winterthurer schliesslich mit seiner Bierpräsentation durch. (Der Landbote)