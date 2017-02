«Wir machen nichts, was wir nicht auch ohne Maske machen würden»

Fasnacht

Wichtigste Termine

Nachdem am Samstag der 22. Zunftabend der Narrenzunft Teuchel mit über 200 Gästen über die Bühne ging, geht die Fasnacht in Winterthur heute Abend mit dem Hammen­schmaus richtig los (Kongresshaus Liebestrasse, ab 18.00 Uhr). Weiter geht es mit dem Stellen des Narrenbaums am 3. März um 18.15 Uhr auf dem Neumarkt. Kurz darauf überreicht die Stadtregierung dem Präsidenten der Fasnachts-Gesellschaft Winterthur dort den Stadtschlüssel. Der Guggenumzug findet am 4. März ab 18.45 Uhr statt. Gefolgt von der Altstadt-Dudlätä ab 20.00 Uhr. In der Innenstadt treten dann an acht Standorten Winterthurer Guggen und Perkussionsgruppen sowie Gäste auf. Einen Tag später, am Sonntag, 5. März, startet um 14.14 Uhr dann der Grosse Umzug von der Marktgasse über den Neumarkt bis zur Stadthausstrasse. Und zum Abschluss das Schönste: Am Montag, 6. März, laufen die Kleinen und ihre Begleiter um 14.00 Uhr von der Steinberggasse los. Nach dem Kinderumzug werden die schönsten Kostüme im Guggenzelt prämiert. anb