«Wir sehen uns als Retter der Untermühle»

Die Untermühle steht direkt am Dorfeingang von Elgg. Sie besteht aus einem Mühlen-, einem Scheuer- und einem Beizenteil. Letzterer ist in einem denkbar schlechten Zustand: Die Fassade bröckelt, die Kellertür fällt beim Öffnen beinahe aus dem Rahmen. Bald soll der rund 1500 Kubikmeter grosse Gebäudeteil erneuert und wieder zum Bijou werden. Zumindest wenn es nach Erich Wegmann und Sabine Stindt geht. Wegmann ist Präsident der Genossenschaft für Wohnen, Arbeit und Kultur (WAK) und kennt die Untermühle schon lange.

So erwarb die WAK in den 1990er-Jahren einen Grossteil des Gebäudes. «Der Eigentümer wollte uns damals den Mühlen- und Scheuerteil verkaufen», erinnert sich Wegmann. Im dritten Teil betrieb der Besitzer zu dieser Zeit noch eine Dorfbeiz. Die WAK nahm das Angebot an und sanierte ihre Gebäudeteile, um darin Loftwohnungen zu errichten und diese anschliessend zu verkaufen. «Das war schweizweit eine Pionierleistung», sagt Wegmann.

Nun steht auch der Beizenteil leer. Deshalb wollte ihn der Eigentümer ebenfalls an die WAK verkaufen. Wegmann erkannte allerdings die historische Bedeutung der Untermühle und kontaktierte daher vor rund einem Jahr Stindt, die Präsidentin der örtlichen Heimatschutz-Vereinigung (HVE). Seither planen sie gemeinsam den Kauf und die anschliessende Sanierung.

Da die HVE als Verein organisiert ist, musste die Generalversammlung die Kosten für eine entsprechende Abklärung zuerst bewilligen. Sie genehmigte dafür einen Betrag von 10 000 Franken. Den investierte Stindt in verschiedene Gutachten zur Bausubstanz und in historische Abklärungen. Dadurch erfuhr sie viel über die langjährige Geschichte der Untermühle.

«Krankes Haus»

Erwähnt wurde diese erstmals 1370. Im 17. Jahrhundert hat sie eine Müllerfamilie gekauft und zu ihren Zwecken umgebaut. Auch Teile des heute sichtbaren Gebäudes stammen wohl aus dieser Zeit. Erst 1970 wurde der Mühlebetrieb dann eingestellt. Mittlerweile ist die ursprüng­liche Mühle verrostet und weder benutz- noch sanierbar.

«Wir sehen uns als Retter dieser Liegenschaft. Das ist ein krankes Haus und wir wollen es heilen», erklärt Stindt die Absichten der HVE. Diese «Heilung» wird insgesamt rund 2,6 Millionen Franken kosten. Die Kosten werden hälftig aufgeteilt. Die Hälfte der HVE muss die Generalversammlung am 26. April noch bewilligen. Deshalb unterschrieb die WAK vorerst nur einen Vorverkaufsvertrag.

Nachnutzung unbekannt

Wie die Untermühle nach dem Kauf genutzt werden soll, ist noch offen. «Wir können uns verschiedene Möglichkeiten vorstellen», sagt Wegmann. Am besten sei wohl eine öffentliche oder halböffentliche Nutzung, zum Beispiel in Form einer Werkstatt oder eines Übungslokals.

Weitere Eigentumswohnungen sind hingegen keine Option. Wegmann und Stindt suchen nun Interessierte, mit denen sie die Nachnutzung planen könnten. «Dies wird wohl noch zwei bis drei Jahre dauern», sagt Wegmann. Er fügt hinzu: «Es wird auch viel Arbeit benötigen, die Leute davon zu überzeugen, dass die Untermühle schützens- und erhaltenswert ist.» So sei dieses Grundstück eigentlich nicht für Investoren geeignet. «Dass wir es trotzdem kaufen wollen, ist eine Herzenssache», beteuert Stindt. (Der Landbote)