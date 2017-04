«Wir stehen gegenüber der Pensionskasse in der Pflicht»

Die seit 2014 verselbständigte Pensionskasse macht der Stadt wenig Freude, sie muss für rund 144 Millionen Franken saniert werden. Nur wegen der nötigen Rückstellung schliesst die Rechnung mit einem massiven Minus von 97 Millionen Franken. Doch Stadträtin Yvonne Beutler (SP) erinnerte daran, dass es in früheren Jahren auch schon ganz anders war.

Als die Pensionskasse noch Teil der Stadt gewesen sei, habe sich die Stadt zwischen 50 und 80 über die Pensionskasse finanziert. «In den Hochzinsjahren, sicher von 1987 bis 2001, nahm die Stadt Geld der Pensionskasse, zahlte aber nur 5 Prozent Zins», so Beutler. Das sei im damaligen Umfeld sehr wenig gewesen. «Es wurden in diesen goldenen Zeiten Renditen bis zu 10 Prozent erzielt.»

«Stadt und Gemeinderat haben entschieden»

Beutlers Rechnung: Hätte die Pensionskasse das Geld mit höherer Rendite anlegen können, hätte sie eine Wertschwankungsreserve bilden können, die etwa den 400 Millionen Franken entspreche, die die Stadt bereits in die Pensionskasse einschiessen musste oder zurückgestellt hat.

«Es waren Stadt- und Gemeinderat, die damals über die Geschicke der Pensionskasse entschieden. Deshalb stehen wir nun bei der Pensionskasse auch in schwierigen Zeiten in der Pflicht», sagt sie. Es gelte die Pensionskasse langfristig zu betrachten, wenn man eine vernünftige Ursachenforschung betreiben wolle.

Stadt profitiert von Tiefzins

Weiter betont Beutler, dass die gegenwärtige Zinssituation für die Pensionskasse zwar schlecht, für die Stadt aber sehr vorteilhaft sei. «Wir sparen dank tieferer Zinsen über 40 Millionen Franken pro Jahr gegenüber dem Stand im Jahr 2000.» Bei höherem Zinsniveau hätte man wohl die Pensionskasse nicht sanieren müssen, aber es wären fast dreifach höhere Zinskosten angefallen. Über alles gesehen sei es fast ein Nullsummenspiel. Die Einsparungen würden etwa den bisherigen Pensionskassen-Rückstellungen von 300 Millionen Franken entsprechen. Beutler hält fest: «Auch die jetzige Rückstellung werden wir aufgrund der neidrigen Zinsen auf bereits bestehenden Anleihen bis ins Jahr 2020 kompensieren können.»

Der Stadtrat hat letzte Woche darüber orientiert, dass er die Pensionskasse sanieren will. Er hat das so genannte Annuitätenmodell ins Auge gefasst, bei dem die Stadt den Fehlbetrag in der Pensionskasse mit jährlich gleichbleibenden Zahlungen über einen Zeitraum von beispielsweise 40 Jahren zurückzahlt.

(Der Landbote)