Worte über Werte

Was sich zweifelsfrei sagen lässt: Die Redner wurden im Verlauf des Nachmittags und in den Abend hinein immer besser. Der letzte war der beste, er sprach sogar zweimal. Kein Wunder, denn er ist Profi. Der deutsche Autor, Coach und Motivator Boris Grundl ist querschnittgelähmt, weiss spannend zu erzählen, macht im richtigen Moment einen Scherz, eine ernste Miene oder spielt ein Video ein. Und: Er ist dank seinem Wesen, Wissen und Witz Millionär geworden.

Doch der Reihe nach. Urs Möck­li war der Erste, der sprach. Er ist Bauunternehmer in Appenzell, ein Mann mit Bauch und Überzeugung, und er ist der Hauptsponsor des Eishockeyclubs Winterthur. Doch Möckli ist mehr als nur erfolgreicher Unternehmer und grosszügiger Sponsor, er ist auch ein Geschichtenerzähler. Am liebsten erzählt er über sich selber. Sein frei gehaltenes Referat trug den Titel «Werte leben, Werte schaffen», den roten Faden lieferte sein persönlicher Werdegang.

Frauen, Freunde und Millionen

Aufgewachsen in Volken, sei er schon als Bub «mehr in der Beiz als daheim» gewesen. Mit zwölf habe man ihn in eine Bauernfamilie geschickt, «mit 14 war ich viel im Ausgang mit dem Auto, und statt in die Kirche ging ich am Sonntag lieber in die Linde, um ein paar Stangen zu trinken». Mit 18 wurde seine Freundin schwanger und trieb ab, ohne sein Wissen. Er habe einen tiefen Schmerz empfunden, sagt er, und man weiss nicht recht, wie man das einordnen soll. Der Mann erzählt so locker von zwölf Frauen, mit denen er seine Freundin betrog, als gäbe es nur ihn in diesen Geschichten.

Ach ja: Dann wurde er Autoverkäufer, Werbeverkäufer, Elektroautoverkäufer, Immobilien­verkäufer, bis er die erste Million bei­sammenhatte. Während des Referats kritzelt er ständig Zahlen auf das Flipchart, so viel habe er hier verdient, so viel dort, so viel hätte es sein können. Und immer wieder schreibt er auch die Werte auf, die ihm auf diesem ­wilden Ritt durchs Leben begegneten: Genuss, Loyalität, Wertschätzung, Tiefgang, Dankbarkeit, Liebe, Selbstvertrauen und der Glaube an sich selber. So ganz auf die Schnelle notierte er auch ein Rezept für alle, die das Ziel ­haben, Millionär zu werden. Die Werte Wohlstand, Mut und Erfolg helfen laut Möckli dabei.

Möckli vergisst auch nicht, ­jenen rund 120 Personen zu danken, die gestern in die Eishalle gekommen sind und mehrere Hundert Franken bezahlt haben für dieses Werteforum, viele von ­ihnen sind auch Freunde. Der Gewinn, «ein schöner fünfstelliger Betrag», geht voll an den EHCW.

«Es wird warm und hellblau»

Redner Nummer zwei ist Michel Zeiter, Coach und Sportchef eben dieses Eishockeyclubs. Auch er erzählt einschneidende Erlebnisse aus seinem Leben, von Meistertiteln als Profi und vom Unfall auf dem Eis, der ihn 2001 in Todesnähe brachte. «Es wird warm und hellblau, ein sehr schöner ­Zustand», so Zeiter. «Doch ich kämpfte und kam zurück.» Bevor er auch als Spieler und Trainer zurückkam, bedurfte es mehr. Nicht der Psychologe half ihm schliesslich, sondern die Familie und der Wald. «Ich sprach mit Bäumen, auch wenn das komisch klingt.»

Zeiter hat gelernt, auch auf das zu hören, was nicht alle hören. Ahnungen, dass der Unfall passieren würde, habe er mehrmals gehabt auf der Fahrt zwischen Bassersdorf und Kloten. Und später wieder Hinweise von irgendwoher bekommen, dass etwas passieren würde. Das war letztes Jahr: Die Wohnung von Familie Zeiter brannte vollständig aus.

«Verlieren? Ich habe viel ver­loren im Laufe meines Lebens», sagte Zeiter: «Angst habe ich keine mehr, auch nicht vor dem Sterben.» Entscheidend sei, das anzunehmen, was geschehen ist, und dann weiterzugehen. (Der Landbote)