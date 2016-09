Zu Randzeiten fährt die S26 nicht

Wer frühmorgens im Tösstal den Regionalzug S26 nimmt, kommt in Winterthur frühestens um 06:16 Uhr an. Abends fährt der letzte Regionalzug um 23:52 Uhr von Winterthur zurück ins Tal.

Für die Kantonsräte Theres Agosti Monn (SP, Turbenthal), Markus Schaaf (EVP, Zell) und Gemeindepräsident Christoph Ziegler (GLP, Elgg) fehlen bei den Früh- und Spätkursen wichtige Verbindungen. Deshalb fragten sie den Regierungsrat nach dem Warum.

Denn die Regionalzüge S35 aus Wil SG und die S29 aus Stein am Rhein treffen um 5:45 Uhr beziehungsweise 5:48 Uhr in Winterthur ein. Die S30 aus Weinfelden ist bereits um 5:12 in der Eulachstadt. Die anderen Züge gehen alle später auf ihre letzte Reise. Die S35 um 00:48 Uhr, die S29 um 00:12 Uhr und die S30 um 00:45 Uhr.

«Drücken sich seit Jahren»

Der Regierungsrat verweist auf die Angebotsverordnung, die eine Betriebszeit von 6 bis 24 Uhr vorsieht. Mit den ersten Zügen um 5:26 Uhr von Winterthur nach Bauma und dem letzten Zug um 23:52 Uhr werde die Grundversorgung erfüllt. «Eine Ausdehnung der Betriebszeiten der S26 über die gesetzlichen Vorgaben hinaus ist weder politisch noch betrieblich als vordringlich einzustufen», schreibt der Regierungsrat.

Ralf Wiedenmann, Präsident der IG Tösstallinie, der die Anfrage zusammen mit den Kantonsräten erarbeitete, ist von der Antwort enttäuscht und sagt: «Die Frage, weshalb gewisse Regionen diese Züge haben und wir nicht, bleibt unbeantwortet.» Laut Wiedenmann drücken sich die Verantwortlichen seit Jahren vor der Beantwortung dieser Frage.

Der Regierungsrat verweist an den Verkehrsrat, die regionale Verkehrskonferenz und auf das Rekursrecht der Gemeinden an den Regierungsrat. Hoffnung hegt Wiedenmann hinsichtlich des Abschlusses der 4. Teilergänzung des kantonalen ÖV-Netzes. «Dann wird ein neuer Kredit gesprochen und auch über neue Betriebszeiten diskutiert», sagt er. Die IG Tösstallinie will «am Ball bleiben».

«Umsteigszeit bleibt knapp»

In der gleichen Anfrage war auch der Hinketakt in Elgg Thema. «Dies hat verschiedene negative Auswirkungen: Die Anschlüsse nach Zürich sind bei geringfügigen Verspätungen nicht gewähleistet», steht in der Anfrage. Der Regierungsrat spricht von einer «notwendigen Fahrplananpassung für drei Jahre». Ab Dezember 2018 werde es im Korridor Winterthur - Wil SG wieder möglich sein, die S-Bahnen im genauen Halbstundentakt fahren zu lassen. «Die Umsteigezeit wird allerdings auch 2019 mit drei Minuten knapp bemessen bleiben», sagt der Regierungsrat. (Landbote)