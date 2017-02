Zu wenig Schüler – Klasse aufgelöst

Vor einem Jahr hat sie die Stadt Illnau-Effretikon eingeführt, nun soll sie wieder aufgehoben werden: die Aufnahmeklasse. Das hat die Schulpflege noch vor den Sportferien entschieden. Die Behörde hatte das Angebot für Zweit- bis Fünftklässler geschaffen, die kein Deutsch sprechen. Die Anzahl solcher Schüler war stark angestiegen, nicht zuletzt wegen der Flüchtlingskinder. Nun ist die Aufnahmeklasse aber bereits wieder überflüssig geworden, «weil es kaum mehr neue Zuzüge gab», sagt Schulvorsteherin Erika Klossner (FDP). Sie war auch von Beginn weg als befristete Lösung gedacht. «Wir können die Kinder nicht für immer in diesen Klassen lassen», sagt Klossner.

Denn dort lernen sie in erster Linie die deutsche Sprache und Schweizer Kultur kennen. Danach sollen sie so schnell wie möglich in die Regelklasse integriert werden, damit sie auch noch den restlichen Schulstoff vermittelt bekommen. Wie schnell die Kinder jeweils wechseln können, sei sehr individuell, sagt Klossner. Ausschlaggebend ist die Schulbildung, welche die Kinder schon hatten. «Wir haben nämlich auch solche, die wir zuerst alphabetisieren mussten.»

Gestartet ist die Klasse mit 14 Schülern im Primarschulhaus Eselriet. In der Zwischenzeit sind Kinder hinzugekommen, andere in die Regelklassen umverteilt worden. Heute sind es noch 13. Diese werden nun nach und nach auf die verschiedenen Schulhäuser aufgeteilt, «und zwar gemäss dem Beziehungsnetz, das sie haben», so die Schulpräsidentin. Also etwa möglichst nahe ihrem Wohnort. Ab den Schulsommerferien werden dann alle Kinder in den Regelklassen integriert sein, sodass die Aufnahmeklasse aufgelöst werden kann. Die betroffene Lehrperson verliert ihre Stelle, war sich dessen aber bewusst.

Keine Einsparungen

Kosten einsparen wird die Schule damit aber nicht. Denn es werde zusätzliche Deutsch-Stunden (sogenannte DaZ-Stunden) brauchen, sagt Klossner. Aus Sicht der Schulvorsteherin hat sich das Angebot der Aufnahmeklasse bewährt: «Wir haben damit die Regelklassen entlasten können.»

In anderen Gemeinden oder Städten im Kanton werden Aufnahmeklassen nach wie vor geführt, der vorausgesagte Flüchtlingsansturm ist bislang aber ausgeblieben. Die Stadt Winterthur führt derzeit sechs Aufnahme-, eine Asyl- sowie eine Klasse für ältere Schüler in der Privatschule Allegra. Die Schülerzahlen sind aber auch hier zurückgegangen, wie Schulstadtrat Stefan Fritschi sagt. Vor einem Jahr besuchten 87 Kinder den Unterricht, heute sind es noch 75. Man werde daher eine der Klassen voraussichtlich im Sommer aufheben, sagt Fritschi. Und zwar dann, wenn eine der Lehrpersonen pensioniert wird.

Die Schule Volketswil führte im März 2016 eine altersdurchmischte Aufnahmeklasse für Flüchtlingskinder ein. Diese werde wegen des dortigen kantonalen Durchgangszentrums zwar weitergeführt, sagt Schulpräsidentin Rosmarie Quadranti. «Das Angebot hat sich bewährt, die Kinder profitieren sehr.» Die Zahl der Kinder sei aber ebenfalls zurückgegangen. (Der Landbote)