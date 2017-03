Zweikampf um Stadtratssitz mobilisiert Winterthurer Wähler

Am Sonntag findet der zweite Wahlgang zur Stadtratsersatzwahl statt. Bis am letzten Freitag haben bereits 17881 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme brieflich abgegeben. Diese Zahl machte Wahl-Leiter Thomas Bolleter von der Stadtkanzlei heute publik. Bolleter prognostiziert eine finale Wahlbeteiligung von 38 bis 40 Prozent: «Dies liegt deutlich höher als die 30 Prozent beim zweiten Wahlgang der Stadtratswahl 2012.»

Die prognostizierten Zahlen scheinen einem generellen Trend bei Exekutivwahlen zu widersprechen. Demnach nimmt die Wahlbeteiligung beim zweiten Wahlgang mit einem engeren Kandidatenfeld deutlich ab. Das Duell um den frei gewordenen Stadtratssitz tragen SVP-Kandidat Daniel Oswald und der grüne Jürg Altwegg unter sich aus. Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang vom 12. Februar betrug 42,9 Prozent.

6131 Rücksendungen an einem Tag

Auffallend sei, dass schon in der ersten Woche nach dem Versand der Wahlunterlagen ein ungewöhnlich grosser Anteil von Rücksendungen entgegengenommen werden konnte, sagt Bolleter weiter. Die Unterlagen wurden in der zweiten Märzwoche verschickt und tatsächlich zeigt eine Statistik, dass es schon früh Spitzenwerte bei den Rücksendungen gab. Ganze 6131 Couverts trafen beispielsweise bereits am Montag dem 13. März bei der Verwaltung ein.

Weshalb die Beteiligung so hoch werden dürfte, darüber macht die Stadtkanzlei keine Aussage. Bolleter hält aber auch fest, dass die hohe Zahl an Rücksendungen Vergleiche mit bisherigen Urnengängen «ganz erheblich erschwert». (Der Landbote)