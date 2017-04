Zwischen langer Belichtung und Zufall

Andreas Hugi schätzt die Freundschaft — und die Abwechslung. In seinen Ausstellungsraum «Im Tenn» hat der Elsauer Unternehmer diesmal seinen langjährigen Freund Hanspeter Schneider eingeladen; dieser hat sich als Sparringpartner Christian Schröckel gewünscht. Beide fotografieren, wobei Hanspeter Schneider (*1953 in Winterthur) seinen Ausstellungsteil noch mit Arbeiten aus seiner Praxis als Grafikdesigner anreichert. Aufwendig und ungewöhnlich gestaltete Bücher sieht man da. In einem Nebenraum auch seine bekannten Arbeiten für das Zürcher Ensemble Diverticanto, Nadine Saxer (Weinlabel) sowie die Buchhandlung Obergass.

Möbel aus alten Paletten

Der Elsauer zeigt, wie spannend Gebrauchsgrafik sein kann, wenn man reflektiert an sie herangeht. Sehr schön ist seine individuelle Handschrift an den völlig unterschiedlichen Projekten zu erkennen. Ein scharfes Auge, das Gefühl für perfekte Proportionen und Präzision zeichnen alle seine Arbeiten aus. Sein neuester Coup sind Nutzmöbel aus Holz, variable Tische und Boxen. «Das Material sind Paletten für die Apfelernte im Thurgau, die sonst verbrannt worden sind», erklärt er. Er fertigt daraus formschöne «Wave-Boxen».

Für Hugis Sulbana AG hat er Fabriken fotodokumentiert, die deren Käserei-, Verpackungs- und Hygienetechnikanlagen einsetzen — und natürlich auch die Menschen, die dort arbeiten. Schneider weist auf die unterschiedliche Anmutung in den einzelnen Ländern hin. Auch wenn die Maschinen die gleichen sind, wirken sie doch in einem finnischen Umfeld anders als in einem deutschen. Italien, Jordanien, die USA — man scheint die Wärme der jeweiligen Region auch der Bildtemperatur anzumerken.

Seine «privaten» Fotoarbeiten zeigen spezielle Momente auf Reisen. Oft trifft er dabei das «punctum», jenen vom Philosophen Roland Barthes beschriebenen unbewussten «Stich», der von der Fotografie selbst ausgeht und nicht von der Auseinandersetzung des Betrachters damit. Er erkannte die Situation, wartete ab und passte den richtigen Moment ab. Die Bilder sind dicht präsentiert, hängen übereinander und nebeneinander.

Ruhe über dem Land

Die Fotos seines Kollegen dürfen mehr atmen, sie sind luftiger gehängt. Auch der Winterthurer Christian Schröckel (*1956) zeigt Reiseimpressionen. Sein Stil strahlt viel Ruhe aus, es ist kontemplative Landschaftsfotografie, in der sich gedämpftes Licht, Nebel und die Farben der Natur entfalten. Man erkennt Schottland und die Lofoten, wo es ihm gelungen ist, das flirrende Nordlicht einzufangen — mit einer einminütigen Belichtung auf dem Stativ. Wie orientalische Miniaturen wirken die Interiors von Ait Bougmez in Marokko. «Eine arme Bauernfamilie hat mich in ihr Lehmhaus eingeladen», erinnert er sich. Was aussieht, wie die perfekte Inszenierung für ein Life-Style-Magazin ist die originale Einrichtung, die Schröckel dort angetroffen hat.

In einer weiteren Serie beschäftigt er sich mit Oberflächen; mal herangezoomt, mal auf Abstand. Wahrscheinlich eine Affinität des Malermeisters, der 35 Jahre lang Inhaber des Winterthurer Familienunternehmens war. Fotografisch bezeichnet er sich als Autodidakt, doch bereits seit seiner Schulzeit pflegt er diese Beschäftigung; seine Bilder entwickelte er selbst in der Dunkelkammer oder bearbeitet sie heute digital. Es ist eine interessante, lohnenswerte Ausstellung, besonders für ethnologisch Interessierte. Allerdings: Jeder der Fotokünstler hätte noch stärker gewirkt, hätte man kontrastierendere Positionen gegenüber gestellt. (Der Landbote)