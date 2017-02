Der vorerst letzte Gang über den Laufsteg

Der Name hat die Eleganz eines beigebraunen Skianzugs und den Charme einer zu kurz gebundenen Krawatte: Lehratelier für Bekleidungsgestaltung der Berufsfachschule Winterthur. Win-Couture geht da schon deutlich leichter über die Lippen. So heisst das mögliche Nachfolgeprojekt des Ateliers, das sich bis ins Jahr 2020 finanziell neu aufstellen muss, als Privatschule. Denn dann streicht der Kanton seine Beiträge definitiv. 7,8 Millionen Franken will die Bildungsdirektion so jährlich sparen, denn auch das Atelier der Möbelschreiner in Zürich muss schliessen.

Dass der Kantonsrat letzten Dezember die Übergangsfrist um je ein Jahr verlängert hat, ist da ein kleiner Trost.In Winterthur hat der Verein «Massgeschneidert» unter der Führung der Modedesignerin Babette Sigg inzwischen einen Businessplan für Win-Couture ausgearbeitet. Dessen Hauptpfeiler sind Schulgeld einzufordern statt Lehrlingslöhne zu zahlen, ein Standortwechsel weg von der Lagerhausstrasse und Mehreinnahmen dank grösserem Kundenstamm. Erklärtes Ziel war es bisher auch, die heute 45 Ausbildungsplätze zu halten. Dafür müsste der Kanton allerdings weiterhin knapp eine Million Franken pro Jahr einschiessen.

Steiner bleibt hart

Das wird nicht geschehen. Ende Januar habe Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) dies Sigg in einem Gespräch Ende Januar unmissverständlich erklärt. «Wir werden definitiv zu einer Privatschule. Jetzt müssen wir beim Businessplan nochmals über die Bücher», sagt sie. Die zu erwartenden Ertragssteigerungen habe man allenfalls etwas zu hoch angesetzt. Aber dass sich die Streichung der Lehrlingslöhne negativ auf die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen auswirken, glaube sie nicht. Und auch ein Wegzug aus Winterthur sei nicht ausgeschlossen. Man sei mit Stiftungen und Organisationen im Gespräch, Zusagen habe man aber noch keine. «Damit wir garantieren können, dass alle Schülerinnen auch künftig ihre Lehre abschliessen können, brauchen wir eine sichere Finanzierung», sagt Sigg. Fachlich und personell unterstützt der Kanton den Verein in der Übergangsphase.

Trotz schwieriger Vorzeichen bleibt Sigg zuversichtlich, dass Win-Couture Unterstützer findet. Die Lehre als Bekleidungsgestalterin sei die Basis für einen soliden Job: «Nach einer Weiterbildung arbeiten unser Absolventinnen oft im Mode- oder Textildesign, in Theatern, Filmequipen oder oder führenden Positionen in der Textilbranche.»

Im Sommer beginnen nun die letzten 15 Gestalterinnen an der BFS ihre dreijährige Lehre. Diese Woche laufen sie im Casinotheater an ihrer vorerst letzte Modenschau auf und zeigen ihre Eigenkreationen.

Modenschau, Mittwoch, 1. März, Casinotheater, 14.30 /17.30/20.30 Uhr. Ticktes unter modeschau2017.ch. (Der Landbote)