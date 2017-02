Die Pendlerin, die im Taxi zur Welt kam

Als Weltstadt mit Herz wird München gern bezeichnet. Das würde die 52-jährige Karin Unkrig sofort unterschreiben. «Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, als ich vor fünf Jahren zu meinem jetzigen Mann zog.» So habe sie sich beispielsweise bei der Übersiedlung nach Deutschland nur beim Bürgerbüro, nicht aber beim Ausländerbüro angemeldet. «Als wir heirateten, entdeckte man das Versäumnis. Ich rechnete mit einem gehörigen Donnerwetter, doch nichts geschah. Ohne Aufhebens hat mir der Beamte nachträglich den fehlenden Ausweis ausgestellt.» Zudem habe sie sich sehr gefreut, dass sie als Münchnerin mit ausländischem Pass zur Wahl des Migrationsbeirats eingeladen wurde.

«Ich schätze es, dass ich als Zugezogene diese Möglichkeit der Mitbestimmung erhalte.» Beeindruckt hat sie zudem, wie München mit der Flüchtlingswelle umgegangen ist. «Staat, Kirchen und gemeinnützige Organisationen haben toll zusammengearbeitet. Alles war sehr gut organisiert. Es gab Apps, die zeigten, wo es aktuell was braucht, etwa Socken oder Schwarztee.» Zudem hätten die ehrenamtlichen Helfer in einem Kurs das nötige Rüstzeug erhalten. «Wohl auch dank dieser persönlichen Kontakte verlor das Fremde für die Bevölkerung seinen Schrecken. Ich bin stolz wie München das gemeistert hat.»

Trotzdem lebt Unkrig jeweils Montag bis Donnerstag in Winterthur. Sie arbeitet bei der Winterthurer Filiale des Bundesamt für Stassen (Astra) in der Kommunikation. «Es ist ein spannende, vielfältige Aufgabe, deshalb stand es für mich nicht zur Debatte, ganz nach München zu ziehen.» Mitgespielt habe auch, dass man in Deutschland weniger verdiene, aber mehr Steuern zahlen müsse. Zudem fehle oft eine betriebliche Vorsorge.

Unkrig fährt selber nicht Auto, wegen einer Gleichgewichtsstörung. Trotzdem hat sie einen engen Bezug zu Mobilität und Verkehr. Sie sei sogar in einem Taxi zur Welt gekommen, erzählt sie. «Der Fahrer war darob so verwirrt, dass er davon fuhr, bevor mein Vater zahlen konnte.»

Schon als Kind hätte sie lieber mit Autos gespielt als mit Puppen. Und als sie für die SP, damals noch im Kanton Aargau, in die Politik eingestiegen sei, habe sie sich stets für Verkehrsthemen interessiert. Heute gehe es ja vor allem darum, den Verkehr zu kanalisieren. Und da hat Unkrig ein Rezept: «Ich bin überzeugt, dass wir das Problem überlasteter Strassen und voller Züge zu Stosszeiten lösen könnten, wenn wir flexiblere Arbeitszeiten hätten und jeder so arbeiten könnte, wie es ihm entspricht», sagt sie.

Als das Pendeln zwischen Arbeitsort und Lebenspartner begann, lebte Unkrig in Wülflingen in einem Bed and Breakfast. Inzwischen hat sie aber eine eigene Wohnung in Bahnhofsnähe. «Als mein Mann erstmals zu Besuch kam, war er überrascht, dass Winterthur, das als Industriestadt gilt, keine schwarzen Dächer hat. Zudem fand er, Winterthur sei ja vielmehr Dorf als Stadt.» In der Anfangszeit nahm Unkrig jeweils den Zug für die Fahrt zwischen München und Winterthur. «Doch nach neun Bahnstreiks und drei Preiserhöhungen hatte ich genug,. Nie wusste ich, ob ich es rechtzeitig schaffen würde.»

Seit sie auf den Bus umgestiegen ist, sei das Reisen unkomplizierter. «Es herrscht fast ein bisschen Schulreise-Stimmung, oft fahren die gleichen Leute mit. So kann ich bei einem Stop mal frische Luft schnappen und meinen Laptotp liegen lassen.» Sie empfinde die langen Fahrten nicht als Belastung. «Es sind Zeitfenster, die nur mir gehören. Manchmal denke ich nach, schlafe oder schreibe während der rund dreieinhalb Stunden.» Der Tatsache, dass sie ihren Partner jeweils nur von Donnerstag bis Sonntag sieht, kann sie auch positive Seiten abgewinnen.

«Wir gestalten die gemeinsame Zeit bewusster und überraschen uns beim Wiedersehen gerne mal.» Beliebte Schweizer Mitbringsel seien etwa Fasnachtschüechli, Coci-Fröschli oder Sugus. Unkrig hat keine eigenen Kinder, doch ihr Mann ist Vater zweier Söhne, die heute 14 und 17 Jahre alt sind. Die Jungs sind auch oft bei ihnen Zuhause. «Das war für mich anfangs eine Umstellung, aber es brachte auch viel Schönes. So habe ich als 46-Jährige gelernt zu zelten.» Beim ersten Mal habe sie noch sieben Paar Schuhe und zwei Handtaschen eingepackt. «Jetzt bin ich besser vorbereitet und geniesse das unkomplizierte Camping. Es sind ruhige und friedliche Ferien.»

Neben Familie und Arbeit hat Unkrig verschiedene Projekte am Laufen. So schreibt sie Kolumnen und Kritiken für Zeitungen und Zeitschriften oder arbeitet an diversen Büchern mit. Unter anderem verfasste sie einen Ratgeber zum Thema Auszeit. Hat sie selber bei so vielen Projekten ihr Zeitmanagement im Griff? Die Nebenbeschäftigungen empfinde sie nicht als anstrengend. «Sie geben mir Energie.» Heikler sei es eher, wenn, wenn die Arbeitsmenge zu gross werde oder gesundheitliche Probleme auftauchen. Gerade hat die studierte Arbeitspsychologin eine gesundheitlich schwierige Zeit hinter sich.

Unkrig steht nicht ungern im Rampenlicht. Wer sie googelt, findet einen Zeitungsbericht zu ihrer Hochzeit, einen Auftritt beim SWR-Nachtcafé zum Thema Gewschwister oder eine Umstyling-Bildreportage in der Annabelle. Weshalb sucht sie die Öffentlichkeit? «Ich habe einen exhibitionistischen Zug. Es fällt mir leicht, mich zu präsentieren.» Das sei schon als Kind so gewesen. Der Vater habe sie als Dreikäsehoch auf einen Tisch gestellt und zum Spass gesagt: «Karin hält nun eine Rede.» Und das habe sie dann getan. «Ich bekam von diesem sonst zurückhaltenden Mann spontanen Beifall. Das hat mich animiert. Mir war klar, ich kann das.» Dazu komme, dass sie viele Journalisten kenne, und dadurch ab und zu für ein Format angefragt werde.

Gelegentlich denkt Karin Unkrig schon über den Ruhestand nach. Den möchte sie in München verbringen. «Mein Herz ist dort.» Was muss man in München gesehen haben? Die Antwort kommt ohne Zögern: «Die neuen Isarauen im Sommer. Und statt des Oktoberfests das Frühlingsfest im April/Mai.»

(Der Landbote)