Gemeinden wollen ja nicht zu reich wirken

In den nächsten Gemeindeversammlungen geht es um mehrere Millionen Franken. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden nämlich, welche Variante des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) in ihrer Gemeinde zukünftig angewendet werden soll.

Die Revision des Gemeindegesetzes, die Anfang 2018 in Kraft tritt, will die behördlichen Finanzen dem «True-and-Fair-View-Prinzip» angleichen. Mit diesem Ansatz aus der Privatwirtschaft soll die tatsächliche Vermögens­lage der Gemeinden sichtbar gemacht werden. Dazu müssten die Gemeinden das sogenannte Verwaltungsvermögen anpassen. Dazu gehören Gebäude mitsamt Einrichtungen, die einem öffentlichen Zweck dienen, etwa Schulhäuser oder Alterszentren.

Neue Abschreibungsmethode

Bis anhin wurde in den Gemeinden degressiv abgeschrieben. Das heisst: Jedes Jahr wurde vom Vorjahreswert ein bestimmter Prozentsatz abgezogen. So verliert das Objekt in den ersten Jahren rasch an Wert, danach aber jedes Jahr etwas weniger. Das soll sich ändern. Ab 2019 wird linear abgeschrieben, also jedes Jahr der gleiche Betrag. Um das zu erreichen, muss die Gemeinde bei allen Gebäuden eine Nutzungsdauer definieren, anhand derer wird entschieden, um wie viel Prozent ein Objekt pro Jahr abgeschrieben wird.

Bei dieser Neubewertung wird die bisherige degressive Abschreibung rückgängig gerechnet. Man tut also so, als ob man schon immer linear abgeschrieben hätte. So wird der Wert per Anfang 2019 ermittelt, dieser ist normalerweise höher. Diese Werte werden dann im Zuge eines sogenannten Restatements, einer Neubilanzierung, entsprechend eingetragen.

Im Gegensatz zur Stadt Winterthur können die Landgemeinden entscheiden, ob sie diese Neubewertung überhaupt möchten.

28,8 Millionen Franken mehr

In der Gemeinde Zell würde sich durch die Neubewertung das Verwaltungsvermögen auf dem Papier knapp verdreifachen, von 14,9 auf 43,7 Millionen Schweizer Franken. In einer Mitteilung empfiehlt der Gemeinderat, diese Besserdarstellung abzulehnen, siesei «nicht zweckmässig». Der Zeller Gemeindeschreiber Erkan Metsch­li-Roth sagt: «Wenn so viel Geld schwarz auf weiss in der Bilanz steht, wird automatisch der Ruf nach weniger Steuern laut.» Das sei nicht nur eine Befürchtung, sondern so sicher wie das Amen in der Kirche.

Würde die Gemeindeversammlung das Verwaltungsvermögen trotz gegenteiliger Empfehlung der Behörde am 19. Juni annehmen, rechnet die Gemeinde mit jährlichen Abschreibungen von 2,5 Millionen Franken. Zum Vergleich: Im letzten Jahr hat die Gemeinde knapp 1,9 Millionen Franken abgeschrieben. Allerdings wurde in den letzten Jahren auch rege investiert und aktuell wird degressiv abgeschrieben. Kann die Behörde die Stimmbürger von ihrer Denkweise überzeugen und es würde auf eine Erhöhung verzichtet, wären die Abschreibungen deutlich tiefer, bei schätzungsweise 600 000 Franken.

Projektleiter für Aufwertung

Andreas Hrachowy, Projektleiter HRM2 beim Gemeindeamt des Kantons Zürich, plädiert auch deshalb für eine Neubewertung, weil er solche Szenarien mit weniger Abschreibungen für gefährlich hält. «Solche Gemeinden würden dadurch entsprechende Gewinne erzielen, ihre finanziellen Mittel für andere Zwecke einsetzen oder die Steuerbelastung senken.» Eine Neubewertung sichere eine nachhaltige Finanzierung.

Metschli-Roth hält diesen Verdacht für unbegründet: «Wir wollen einfach einen ausgeglichenen Haushalt und uns nicht grösser machen, als wir sind.»

Martin Bührer, Gemeindepräsident von Ellikon an der Thur, wird an der Gemeindeversammlung im Sommer ebenfalls keine Erhöhung beantragen: «Eine Aufwertung macht nur wenig Sinn, wir wollen beim heutigen System bleiben, das beim Bürger für weniger Verwirrung sorgt.» Alle Gemeinden, die das HRM2 noch nicht eingeführt haben, müssen sich bis spätestens im Sommer 2018 entscheiden, ob sie für oder gegen eine Aufwertung sind. Der Entscheid kann nicht rückgängig gemacht werden. (Landbote)