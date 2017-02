Kissen sollen die Sicherheit erhöhen

Geht es um die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer, werden Diskussionen rasch emotional. Am Donnerstagabend blieben sie – zumindest im Plenum – weitgehend aus. Wohl auch deshalb, weil konkrete Massnahmen noch nicht definitiv beschlossen sind respektive die Bevölkerung noch mitbestimmen kann.

Der Gemeinderat hatte zu einem Informationsabend geladen. Der von ihm beauftragte Winterthurer Verkehrsingenieur Marco Ghielmetti präsentierte das Ergebnis seiner Untersuchungen zur Verkehrssicherheit. Das Thema ist in Lindau nicht neu. Einwohner gelangten mit ihren Sorgen immer wieder an den Gemeinderat. Ein Projekt zur Einführung von flächendeckenden Tempo-30-Zonen scheiterte etwa an der Gemeindeversammlung im Jahr 2005.

Seitdem hat der Gemeinderat das Thema in der Schublade versorgt und nur vereinzelte Massnahmen umgesetzt. «Gefährliche Bereiche blieben aber bestehen», sagte Claudio Stutz, Sicherheitsvorstand, vor rund 40 Anwesenden im Bucksaal. 2015 beschloss der Gemeinderat deshalb, dasgesamte Gemeindegebiet auf Schwachstellen überprüfen zu lassen.

Primarschüler befragt

Damit hat sich Verkehrsingenieur Ghielmetti in den letzten Jahren beschäftigt. Er hat Verkehrszählungen und -messungen durchgeführt, Primarschüler bezüglich ihres Schulweges befragt und Unfälle ausgewertet. Zusätzlich ist er die Gemeindestrassen in allen vier Ortsteilen Lindau, Winterberg, Grafstal/Kemptthal und Tagelswangen zu Fuss abgelaufen. Resultat: 18 Massnahmen, welche die Sicherheit auf den Strassen erhöhen sollen. Kostenpunkt: 330 000 Franken.

Dabei empfiehlt er der Gemeinde, in erster Linie Bauten zu realisieren, «sie sind wirksamer als Strassenschilder oder Markierungen», sagte er. Fünf besonders dringliche sollen wenn möglich noch in diesem Jahr gebaut werden. Der entsprechende Betrag von 115 000 Franken ist im Budget 2017 eingestellt.

In Tagelswangen betrifft das die Einmündung der Huebstrasse in die Wangenerstrasse. Dort soll ein sogenannter trapezförmiger Vertikalversatz oder ein Berliner Kissen erstellt werden. Das ist eine leichte Erhöhung auf der Fahrbahn, die Verkehrsteilnehmer dazu zwingt, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Im Knoten Wangenerstrasse / Alte Schulstrasse sollen zudem die öffentlichen Parkfelder verkürzt und das südlichste entfernt werden, damit die Sichtverhältnisse besser werden und die Gehwegfläche breiter wird.

Zwei Berliner Kissen empfiehlt der Verkehrsingenieur in der Fischeracherstrasse in Lindau, und zwar oberhalb und unterhalb der Einmündung der Strasse In Reben. Die Stelle befindet sich in der Nähe des Kindergartens. Und in Grafstal soll die Dorfstrasse an zwei Orten auf rund 4 Meter (heute 6 Meter) verengt werden. An diesen Stellen überqueren die Kinder die Strasse auf dem Weg zum Kindergarten. Die Unterführung Winterthurerstrasse ist unübersichtlich und eng: Als Notlösung soll vorerst am Fahrbahnrand ein Längsstreifen für Fussgänger aufgemalt werden. Für Winterberg sind Massnahmen erst in zweiter Priorität vorgesehen.

Sorge um den Bus

In der Fragerunde sorgten sich die Einwohner vor allem um den öffentlichen Bus. Dieser solle durch allfällige Massnahmen nicht noch mehr ausgebremst werden. «Wir verpassen heute schon regelmässig den Anschluss auf die S-Bahn in Effretikon», sagte ein Anwesender.

Als Nächstes soll sich die Bevölkerung ortsweise in einer Umfrage zu den vorgeschlagenen Massnahmen äussern können. Ist mehr als die Hälfte damit einverstanden, sollen sie «möglichst rasch» umgesetzt werden, wie Sicherheitsvorstand Claudio Stutz sagte. (Der Landbote)