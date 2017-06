Altstadt als Festhütte – Feiern wir zuviel?

Thomas Möckli ist Blattmacher beim Landboten und Quartierbewohner.

Jeden Frühling, wenn das erste Altstadtfest vorbei ist und die nächsten beiden bevorstehen, – also nach Afro Pfingsten und vor Albanifest und Musikfestwochen –, jammern Altstadtbewohner über die immer grösser werdende Lärm- und Dreckbelastung vor ihren Fenstern und Türen.

Weil sie am besten wissen müssen, was von Konzerten und Alkohol angeheizte Fest- und Festivalbesuchende des nachts auf Marktgasse, Steibi und Graben treiben, nimmt ihnen die breite Öffentlichkeit, inklusive die am Tag danach wieder nüchterne Festgemeinde, das Gejammer ab. Herr und Frau Winterthurer monieren dann, die Altstadt sei in den letzten Jahren zur Festhütte verkommen und rechtschaffene Bürger müssten etwas dagegen unternehmen.

Das Immermehr ist eine Mär – die Altstadt sollte die Festivals vertragen



Doch das Immermehr ist eine Mär! Zahlenmässig ist es kaum zu belegen. Die drei angestammten Massenevents mit unbestreibar unangenehmen Lärm- und Schmutzemissionen sind in den letzten 20 Jahren unter dem Strich weder lauter noch länger geworden. Während des Albanifests mussten Altstadtbewohnende, wenn sie nicht mitfesten wollten, schon vor 40 Jahren das Weite suchen und am Montag den Unrat vor ihrer Tür zusammenwischen.

Afro Pfingsten sind nach dem Beinahe-Bankrott kleinräumiger geworden. Zwar wollen sie, insbesondere was den Markt in der Altstadt betrifft, tagemässig wieder wachsen. Darüber aber werden die Stimmbürger ein Wörtchen mitreden können, weil hohe Feiertage nur über den Gesetzesweg liberalisiert werden können. Die knapp eineinhalb Musikfestwochen tönen 2017 zwar anders als 1977, aber kaum lauter und dauern auch nicht länger.

Ich kann mich erinnern, dass wir in den 80ern auch vor dem Technikum und im Stadtpark bis Mitternacht die Acts von der Steibi weiterträllerten. Ganz sicher gingen wir nicht so früh nach Hause, wie die heutige Jugend, welche die Konzerte jeweils Sekunden nach dem letzten Gitarrenriff verlässt und entweder am HB oder in einem abgedichteten Club verschwindet. Dass die Jugend im digitalen Zeitalter nicht wilder und unanständiger, sondern auf der Strasse weiser und angepasster geworden ist, wissen wir aus Studien und Statistiken.

Immer mehr und schriller geworden sind tatsächlich andere Massentreffen wie Weihnachtsmarkt, Nightshopping oder Sonntagsverkäufe. Diese könnten aus dem selben Grund eingeschränkt werden, wie Musik- und Volksfeste eben nicht begrenzt werden sollten: Erstere stören in der Altstadt ähnlich viele wie Letztere, erfreuen aber meistens nur ein paar wenige, die daran verdienen.

Bei Afro, Albani und MFW hingegen gehen die Begeisterten jeweils in die Zehn- bis Hunderttausende und der Gewinn fliesst an die Vereine und die Aufräumkasse der Stadt.

Markus Brupbacher ist Lokalredaktor beim Landboten und Altstadtbewohner.

Ich weiss schon, was Sie jetzt denken: Dann soll er doch aus der Altstadt wegziehen, wenn es ihm dort nicht passt! Nur von den Vorteilen der zentralen Wohnlage profitieren wollen und gegen die bunten, fröhlichen Feste wettern? Das klingt ja so, als würde ich zu Unrecht und kostenlos von diesen Vorteilen profitieren – mitnichten! Die Mieten in der Altstadt sind hoch, ich bezahle also entsprechend für die Vorzüge.

Und da wäre noch die Toleranzkeule, die gerne gegen uns Altstadtbewohner geschwungen wird. So sollen wir gefälligst toleranter sein und nicht gleich wegen jeder Kleinigkeit an Lärm und Dreck motzen – sonst eben: Bitte wegziehen! Keule und Totschlagargument in einem.

Die Altstadt braucht nicht noch mehr Klamauk und Ballermann



Dabei geht es gar nicht um das einzelne Fest, um diesen Dreck oder jenen Lärm. Es ist die schiere Festmasse, die zur Zumutung wird. Ich wohne seit 16 Jahren in der Altstadt und stelle fest: Die Zahl der Feste und Klamaukanlässe hat ständig zugenommen. Und das Wochenende beginnt heute nicht mehr erst am Freitagabend, sondern bereits Mitte Woche – die «Festhütte Altstadt» öffnet also immer früher.

Grölende Besoffene auf dem Neumarkt am Donnerstagmorgen um drei Uhr sind keine Seltenheit mehr. Erbrochenes und Urin­lachen vor der Haustür gibt es nicht mehr nur am Albanifest. Sich im öffentlichen Raum verlus­tieren ohne Rücksicht auf die Anwohner – die Altstadt verkommt zu einem Ballermann.

Mögen die einzelnen Feste noch so beliebt sein: Die Stadt soll endlich aufhören, immer mehr Anlässe auf öffentlichem Grund zu bewilligen, zu vergrössern und zu verlängern. Das an sich schon ziemlich nervtötende Getrommel und die Bässe aus den Boxen an den Afro-Pfingsten müssen nicht noch länger dauern.

Ob schlechte Oktoberfest-Plagiate in der Reithalle, Public Viewings, Night-Shopping für Nimmersatte, Adventssonntagsverkäufe, Fondue- und Raclettechalets, Möchtegern-Rockefeller-Eisflächen, peinliche Polterabende in der Marktgasse oder ZHAW-Studenten, die jede noch so unbedeutende, aber bestandene Prüfung exzessiv begiessen: Die Winterthurer Altstadt ist zur rücksichtslosen Partymeile geworden.

Jeder noch so bescheuerte Event wird zum Anlass genommen, sich die Kante zu geben. Wenn ich mich darüber beschwere, werde ich als intoleranter Spiessbürger beschimpft. Doch was tun die Partygänger nach der grossen Zechtour durch die Innenstadt?

Besoffen mit dem (geklauten) Velo oder pöbelnd im Bus fahren sie zurück in ihre öden Aussenquartiere. Und während sie dort ihren Rausch ausschlafen wollen, werden sie vom Rasenmäher des Nachbarn geweckt. Und nun sag, lieber Quartierbewohner, wie hast dus mit der Toleranz?

(Der Landbote)