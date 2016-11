Adliswiler Ehepaar beutete Frauen aus

Die Kantonspolizei Zürich am Dienstagmorgen in Adliswil zwei Personen verhaftet, die mehrere Frauen als Angestellte beschäftigt und ausgebeutet haben sollen. Ermittlungen ergaben, dass in einem Einfamilienhaus in Adliswil wiederholt Frauen als Haushaltshilfen und Reinigungskräfte angestellt und ausgebeutet worden sein sollen. Dies schreiben die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft II in einer gemeinsamen Mitteilung.

In einer gezielten Aktion kontrollierten Polizisten am Dienstagmorgen die Liegenschaft - dabei wurde der Verdacht bestätigt. Bei der Überprüfung trafen sie auf vier Frauen aus Malaysia und den Philippinen im Alter zwischen 49 bis 53 Jahren, welche ohne entsprechende Bewilligung einer Arbeit nachgingen. Sie wurden zur weiteren Überprüfung in eine Polizeistelle gebracht. Das Ehepaar, Schweizer im Alter von 73 und 48 Jahren, wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Weitere Abklärungen sind im Gange. (far)