Das Wädenswiler Zentrum wird zur Grossbaustelle

Am Montag, 20. März, um fünf Uhr in der Früh geht es los. Dann ist bis zum 14. August mit erheblichen Behinderungen im Wädenswiler Zentrum zu rechnen. Das kantonale Tiefbauamt erneuert an der Zugerstrasse im Abschnitt zwischen dem Kreisel Seestrasse und dem Kreisel Oberdorfstrasse den Fahrbahnbelag und die Beleuchtung. Gleichzeitig ersetzt die Stadt Wädenswil die Wasser- und Gasleitungen im Abschnitt zwischen der Schönenbergstrasse und dem Kreisel Oberdorfstrasse. «Der Stadrat hat dafür einen gebunden Kredit von 1,3 Millionen Franken gesprochen», sagt die stellvertretende Wädenswiler Stadtschreiberin Esther Ramirez.

Da es sich bei der Zugerstrasse um eine Hauptverkehrsader handelt, sind Staus und Verzögerungen kaum zu vermeiden. Die Strasse kann im betroffen Abschnitt nur befahren werden, wenn man Richtung See unterwegs ist. Dafür lenken die Verantwortlichen die Fahrzeuge zwischen dem Kreisel Oberdorfstrasse bis zur Schönenbergstrasse durch ein Einbahnsystem.

Neue Haltestelle

Für den Verkehr, der bergwärts unterwegs ist, bleibt nur eine Umfahrung der Baustelle. Die Automobilisten, die beispielsweise vom See her kommend zur Autobahn A3 unterwegs sind, werden über die Schönenbergstrasse und die Oberdorfstrasse umgeleitet.

Das gleiche gilt für den öffentlichen Verkehr. Bis im Sommer werden die beiden Bushaltestellen «Schwanen» und «Glärnisch» in Fahrtrichtung Berg aufgehoben. Als Ersatz erstellen die Verantwortlichen an der Oberdorfstrasse die provisorische Haltstelle «Schmiedstube». Die Fahrgäste werden mit entsprechenden Informationen an den Haltestellen und in den Bussen darauf aufmerksam gemacht.

Verkehrsdienst im Einsatz

Der untere Baustellenabschnitt soll zwischen der Kreuzung Schönenberg/Zugerstrasse und dem Kreisel Seestrasse für den Verkehr besser befahrbar bleiben. Das kantonale Tiefbauamt schreibt in einer Mitteilung, dass dieser Abschnitt während der Arbeiten durch einen Verkehrsdienst geregelt wird.

In der letzten Bauphase – gemäss Tiefbauamt zwischen dem 2. und 14. August – sperren die Behörden die komplette Strecke. Für die abschliessenden Belagsarbeiten und aus Gründen der Qualität und der Arbeitssicherheit, schreibt das Tiefbauamt. Der Termin wurde dafür in die Sommerferien gelegt. (Zürichsee-Zeitung)