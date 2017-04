Stimmen befahlen ihm, auf seinen Mitbewohner einzustechen

Es war eine Tat von unerhörter Brutalität, die das Bezirksgericht Horgen gestern verhandelte. 24 Mal stach ein arbeitsloser Horgner vor knapp zwei Jahren im Drogenrausch und Wahn auf seinen Wohnungskollegen ein und tötete ihn fast. Das Gericht befand ihn der versuchten vorsätzlichen Tötung für schuldig und ebenso der Gewalt und Drohung gegen Beamte.

Aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens kommt der Beschuldigte jedoch mit einer stationären Massnahme davon. Das Gutachten bescheinigt dem Beschuldigten eine paranoide Schizophrenie womit er schuldunfähig ist. Den Antrag für eine viermonatige Freiheitsstrafe für den Angriff auf einen Polizisten lehnte das Gericht ab.

Er sprach von Reue

Aufrecht und ohne Gesichtsregung betritt der Beschuldigte den Gerichtssaal. Zwei Polizisten bewachen ihn. Wegen eines Hüftleidens hinkt der heute 28-jährige stark. Um sein rundliches Gesicht mit den kleinen Augen fallen die Haare schulterlang, er trägt Hemd, Jacket und Jeans.

Der Beschuldigte befindet sich in einer vorzeitigen stationären Massnahme in einer psychiatrischen Klinik. Er erhält Schmerzmedikamente und Psychopharmaka und werde bald Therapien machen, wo er «mehr lerne über Schizophrenie», sagt der Beschuldigte. Ohne spürbare Emotion verliest eine Erklärung, in der er sich bei den Verletzten entschuldigt und seine Taten bereut.

Der Kollege verblutete fast

Was war geschehen? Es war 5.10 Uhr am 16. Juli 2015, als der Beschuldigte sich mit Hilfe einer stumpfen Schere einen Joint bastelte und merkte, dass ihm Marihuana fehlte. In der Annahme, sein Mitbewohner habe es ihm gestohlen, stürmte er ins Nebenzimmer. Mit der Schere stach er 24 Mal auf seinen Mitbewohner ein, der im Bett lag und schlief. Er stiess ihm die Schere in den Kopf, den Hals, den Brustkorb, den rechten Unterarm, die linke Hand und ins linke sowie rechte Bein. Die Vielzahl die Verletzungen sowie die Nähe zu lebenswichtigen Strukturen liessen den Mitbewohner fast verbluten. Mit letzter Kraft erreichte er sein Handy und konnte um Hilfe rufen.

Damit nicht genug: In seinem Wahn verletzte der Beschuldigte vier Tage nach seiner Festnahme einen Polizisten. Als er in seiner Gefängniszelle schrie und tobte, kam ein Polizist, um nachzusehen. Der Beschuldigte schüttete ihm den Inhalt eines Wasserbechers ins Gesicht. Danach stach er mit einem zugespitzten Zahnbürstengriffende gegen die Schläfe des Polizisten und fügte ihm ein Hämatom zu.

Wie der junge Mann dem Gutachter erzählte, hat er Stimmen gehört, die ihm befahlen, auf den Mitbewohner loszugehen. Den Polizisten habe er angegriffen, weil er Angst hatte, dass dieser ihn vergiften wollte.

Der Beschuldigte hat bereits zwei Vorstrafen wegen Tätlichkeiten und Drohungen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (Zürichsee-Zeitung)