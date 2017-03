Von Roll verlässt Wädenswil – Betroffen sind 20 Mitarbeitende

Die traditionsreiche Industriegruppe Von Roll gibt ihren Konzernsitz in der Au auf und zieht nach Breitenbach SO, wo Von Roll 250 Mitarbeiter beschäftigt.

In Breitenbach unterhält von Roll nicht nur ein grosses Produktionswerk, sondern auch Forschung und Entwicklung sowie das Produktmanagement. Vom Entscheid betroffen sind fast 20 Mitarbeitende. Knapp die Hälfte davon dürfte in Breitenbach weiterbeschäftigt werden, wie eine Von Roll-Sprecherin gestern auf Anfrage der ZSZ erklärte.

Kürzere Entscheidungswege

Ausschlaggebend für den Entscheid sei gewesen, die Entscheidungswege und -prozesse zu verkürzen, hiess es. Man wolle die zentralen Unternehmensfunktionen näher an den Produktionsstandort führen. Für das Gebäude in der Au läuft der Mietvertrag Ende 2017 aus. Er wird nicht mehr erneuert. Im weiteren hat Von Roll gestern bekanntgegeben, dass das Unternehmen den Verlust im Geschäftsjahr 2016 etwas reduziert hat. Der Konzern verharrt aber weiterhin in tiefroten Zahlen. (ths/sda)