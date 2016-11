Bewaffneter Mann raubt ZKB in Männedorf aus

Die Türen zur Zürcher Kantonalbank (ZKB) an der Ecke Kugelgasse/Dammstrasse in Männedorf gehen nicht wie gewohnt automatisch auf an diesem Dienstagnachmittag. Kunden, die eintreten wollen, sind konsterniert, zweifeln zunächst am Türöffnungs-Mechanismus.

Sie beachten die eigentlich unübersehbaren Hinweise an der Glastüre nicht. Dort steht geschrieben: «Die Bank bleibt infolge Banküberfall heute geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.» Die meisten Ausgesperrten schütteln nach dem Lesen des Hinweises den Kopf und ziehen wortlos von dannen. «Ui, nei!», entfährt es einer älteren Frau, als sie das Gelesene begreift.

Angestellte bleiben unverletzt

Verursacht hat die ausserordentliche Bankenschliessung ein bewaffneter Mann. Laut Mitteilung der Kantonspolizei betrat er kurz nach 10.30 Uhr die ZKB-Filiale. Der Unbekannte bedrohte eine Bankangestellte mit einem Stichwerkzeug und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren tausend Franken flüchtete der Täter zu Fuss Richtung Zürich.

Weder die bedrohte Bankangestellte, noch zwei weitere anwesende ZKB-Mitarbeiter wurden bei dem Überfall verletzt. Zum Zeitpunkt des Raubs befanden sich keine Kunden im Schalterraum.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter gross mit braunen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Faserpelzjacke, schwarze Hosen und war mit einer schwarzen Wintermütze mit Sehschlitzen maskiert.

Laut ZKB-Mediensprecherin Katharina Wälchli werden die überfallenen Mitarbeiter von Fachleuten betreut. Die Männedörfler ZKB-Filiale soll am Mittwoch wieder normal geöffnet werden.

Zeugenaufruf: Personen, die im Zusammenhang mit diesem Raub Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon-Nr. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (di/mst)