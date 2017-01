Ein Scherz in der Silvesternacht: Meilen erhält Martullo-Blocher-Millionen

Wie der Silvesterscherz zeigt, ist die denkwürdige Gemeindeversammlung auch einen Monat danach noch in den Köpfen der Bürger. Was die SP im Nachhinein als Taschentrick bezeichnet, war Martullos Ankündigung von 6,4 Millionen Franken an ausstehenden Steuern, welche eine Steuerfusserhöhung überflüssig machen würden. Rätselhaft bleibt jedoch bis heute, um was für Steuern es sich überhaupt handeln soll. Vor der Versammlung sprach Martullo von einer Steuerrechnung des Kantons, versprach aber auch, dass diese noch 2016 der Gemeinde zu Gute käme: «Das Geld kommt.» Noch ist nicht bekannt, wer für die falschen Martullo-Millionen zuständig war.

