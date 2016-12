Hallenbäder tolerieren Burkinis

Die regelmässige Besucherin des Hallenbads Fohrbach in Zollikon musste zweimal hinsehen, als sie von der Cafeteria aus auf das Schwimmbecken schaute. Denn dort zeigte sich ein für sie ungewohntes Bild: Eine Frau zog im Wasser im Ganzkörperanzug ihre Längen – allerdings nicht in einem Neoprenanzug, sondern in einem Burkini, einem zweiteiligen Schwimmkleid für muslimische Frauen.

Die Besucherin geht jeweils am Mittwoch zusammen mit anderen Frauen schwimmen und hat dies im Fohrbach zum ersten Mal beobachtet. «Wir waren alle etwas perplex», sagt sie. Sie sei keine Rassistin, «aber irgendwie kam mir das als Frau ­völlig schräg rüber.»

Störend finde sie es, dass muslimische Männer «ganz normal in Badehosen schwimmen», während sich ihre Frauen auch im Wasser derart unbequem verstecken müssten. «Wo bleibt da die in der Schweiz hart erarbeitete und hochgelobte Gleichberechtigung?» fragt die Besucherin. Immerhin, sagt sie, habe sie sich darüber gefreut, dass die Frau sehr gut schwimmen konnte.

Vorbehalte wegen Hygiene

Frauen in Burkinis sind in den Hallenbädern in der Region tatsächlich noch kein vertrautes Bild, wie eine Umfrage bei den vier öffentlichen Hallenbädern in Zollikon, Zumikon, Meilen und Männedorf zeigt. Es gebe vereinzelte Besucherinnen mit Burkinis, aber keine regelmässigen Gäste, heisst es. Alle vier Bäder tolerieren Frauen, die in einem Burkini schwimmen wollen. Von Badegästen hat es auch noch nie Reaktionen gegeben, ausser in Männedorf. «Es gab ­vereinzelt Rückfragen, ob das erlaubt sei», sagt der Männe­dörf­ler Gemeindeschreiber Jürg Ro­then­berger. Das Hallenbad zeige sich sehr offen, zumal es bislang kein allzu grosses Thema gewesen sei.

«Ein Burkini ist für seine Trägerin nichts ­anderes als ein Badekleid.»Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber von Zumikon

Ein grosses Thema ist es hingegen für Islamkennerin Saïda Keller-Messahli, die Burkinis als Instrument des politischen Islams verurteilt und verbieten möchte (siehe Kasten). Heftige Diskussionen darüber gab es dieses Jahr beispielsweise im Frauenbad Eglisee in Basel, wo Frauen in weiten Burkinis weggewiesen wurden. Auch im deutschen Grenzort Konstanz wurde vor ­einigen Jahren eine Frau mit ­Burkini aus dem Hallenbad verbannt. In beiden Fällen spielten aber gemäss offiziellen Angaben keine religiösen Überlegungen eine Rolle. Entscheidend waren hygienische Gründe.

Gedanken zur Hygiene machte sich auch jene Besucherin, die im Zolliker Fohrbach eine Frau im Burkini beobachtet hat. «Wie läuft das mit den Hygienekon­trollen?» will sie wissen. Die vier Bäder im Bezirk unterscheiden diesbezüglich nicht zwischen ver­schiedenen Kleidungsstücken. «Es gelten die gleichen Vorschriften für alle», sagt die Zol­liker Gemeindeschreiberin Regula Bach mit Blick auf das Hallenbad Fohrbach. «Wir verlangen, dass sich die Leute umziehen und vor dem Baden duschen.»

Das Problem mit der Unterhose

In der Praxis gibt es laut Bach keine Probleme mit Burkinis, dafür immer wieder welche mit männlichen Jugendlichen, «die unter den Badehosen ihre Unterhosen anbehalten, weil dies zurzeit offenbar schick ist». Die Mitarbeiter des Fohrbach würden dann solche Jugendliche zurück in die Garderobe schicken.

Ähnlich tönt es in Meilen: «Unter dem Burkini ist ein Badeanzug zu tragen, Unterwäsche ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet», sagt Gemeindeschreiber Didier Mayenzet. «Vor dem Schwimmen ist Duschen obligatorisch.»

Im Zumiker Hallenbad Juch wird ein Burkini gleich wie eine Badehose, ein Bikini oder ein Badekleid gehandhabt. «Ein Burkini ist für seine Trägerin nichts ­anderes als ein Badekleid», sagt der Zumiker Gemeindeschreiber Thomas Kauflin. Es handle sich also nicht um ein Kleidungsstück, das auch im Alltag getragen werde und von der Strasse ins Bad komme. Die hygienischen Probleme stufe man vergleichbar ein wie bei anderer Badebekleidung. «Aus unserer Sicht hängt die Hygiene im Bad mehr von der einzelnen Person ab als vom Kleidungsstück.»

Kauflin und Mayenzet geben weiter zu bedenken, dass im Bad auch andere Besucher Ganzkörperanzüge tragen, zum Beispiel Triathlonsportler in Neopren­anzügen. Hinzu kommen neuerdings Erwachsene und vor allem Kinder, die beispielsweise im Aussenbad Juch zum Schutz vor UV-Strahlen mit langen T-Shirts ins Wasser gehen. In Meilen tragen Schüler überdies zu Übungszwecken leichte Kleider. Diese müssen aber sauber und fuselfrei sein – egal, mit welchen religiösen oder moralischen Vorstel­lungen die Besucher ins Bad ­kommen. (Zürichsee-Zeitung)