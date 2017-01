Nick Heidfeld hat grosse Pläne für Stäfner Erholungszone

Nick Heidfeld

Von Monaco nach Stäfa

Der 1977 in Mönchengladbach geborene Nick Heidfeld fuhr zwischen 2000 und 2011 Rennen in der Formel 1, hauptsächlich für das Sauber-Team mit Sitz in Hinwil. Um näher bei seinem Rennstall zu sein, verlegte der Deutsche 2001 seinen Wohnsitz von Monaco an den Zürichsee. Er zog zuerst nach Meilen, kaufte aber 2002 das ehemalige Waisenhaus oberhalb von Stäfa samt Umschwung und Pferdestall. Seither wohnen Heidfeld und seine Lebens­gefährtin Patricia Papen in Stäfa. Das Paar hat drei Kinder: Tochter Juni sowie die Söhne ­Joda und Justus.



Der 39-Jährige, der in jungen Jahren den Übernamen «Quick Nick» erhielt, bestreitet auch nach seinem Karriereende in der Formel 1 noch Rennen. Unter anderem fährt er in der Formel E, einer Rennserie für Formelwagen mit Elektromotor. (miw)