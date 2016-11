Eine Tanne flog übers Quartier

Mit den Händen zeigt Esther Fässler, wie gross das Tännchen war, als sie es vor 25 Jahren im Garten gepflanzt hat. Aus dem knappen halben Meter ist über die Jahre eine stattliche Nordmanntanne gewachsen – mehr als zehn Meter gross. Sie steht zwischen den Häusern im Quartier Rifenbrunnen in der Gemeinde Elsau. «Den Baum habe ich zur Geburt meiner Tochter bekommen, ich dachte nicht, dass er grösser als fünf Meter werden würde», erzählt Fässler.

Der Montagmorgen ist der letzte, an dem der Baum noch in gewohnter Umgebung steht. «Ich habe immer davon geträumt, dass er einmal einen grossen Platz schmücken wird», sagt Fässler. St. Gallen oder Zürich, habe sie sich vorgestellt. Als dann aber die Gemeinde Elsau per Inserat Ende September einen Weihnachtsbaum suchte, packte sie die Ge­legen­heit beim Schopf.

Die Besten sind aus Gärten

«Wir hatten mit null bis einem Angebot gerechnet, aber es haben sich sogar fünf Personen gemeldet», sagt Werkleiter Beat Wydenkeller. Es sei eigentlich eine Win-win-Situation, die Gemeinde erhalte einen schönen Baum, und der Besitzer muss nichts für die Entsorgung bezahlen. «Bäume aus Privatgärten sind die besten», sagt Wydenkeller. Da sie von allen Seiten Licht hätten und meistens genug Platz, könnten sie sich schöner entfalten als Tannen, die im Wald dicht gedrängt stünden. «Irgendwann werden die unteren Äste braun und fallen ab.» Der Baum im Rifenbrunnen muss sich in dieser Hinsicht nichts vorhalten lassen.

Um halb acht Uhr morgens steht Wydenkeller mit seinen Mitarbeitern bereit. Zuerst muss die Tanne einige Äste lassen. Mit der Motorsäge macht sich ein Arbeiter zu schaffen. Der Lärm lockt die Nachbarn auf die Balkone der umliegenden Häuser, sie wollen ebenfalls Abschied vom Charakterbaum nehmen. «Er hat hier niemanden gestört, es fanden es eigentlich alle schade, dass er wegkommt», erzählt Fässler. Aber er sei halt mittlerweile schon sehr gross und verdecke beinahe das Gartenhäuschen ­dahinter. Auch Fässlers Tochter Tanja, der die Tanne gewidmet ist, ist vor Ort. Eigentlich müsste die Elsauer Primarlehrerin bald mit dem Unterricht beginnen, aber sie hat für die erste Lektion eine Vertretung organisiert. Auch ihr geht es nahe, dass der Baum, neben dem sie aufgewachsen ist, heute den Garten verlässt. «Es blutet einem schon das Herz», sagt Esther Fässler.

Das Feldmobil greift zu

«Müssen wir noch einen Kranz nehmen?», ruft der Arbeiter mit der Motorsäge Wydenkeller zu. Nein, es ist genügend Stamm freigelegt, damit der Baumernter ansetzen kann. Die Gärtner nennen das Gefährt Feldmobil, der Name wird dem grossen Fahrzeug aber nicht wirklich gerecht. Auf dem Quartiersträsschen hat es nur knapp Platz. Seitliche Stützen stabilisieren das Feldmobil, während es oben den langen Arm mit Schneid- und Greifwerkzeug ausfährt. Der Arm umgreift den Stamm der Tanne, und dann ­dauert es nur wenige Sekunden, schon schwebt der Baum über dem Boden. Hoch über die Häuser navigiert ein Mitarbeiter die beachtliche Fracht. Auf der anderen Seite der Böschung steht ein Traktor mit Anhänger bereit, dar­auf kommt die Tanne zu liegen. Mit Spanngurten befestigen sie die Werkarbeiter.

Fässlers überlegen, ob sie noch die Jahresringe zählen sollen. Zwischen 27 und 30 Jahre alt schätzen sie den Baum, der ursprünglich aus dem Wäldchen einer Tante kam. Während der Traktor schon langsam Richtung Strasse rollt, sagt Wydenkeller: «Das war der einfache Teil.» Nach dem Transport wird die Tanne vor dem Gemeindehaus in einem vorbereiteten Loch wieder auf­gerichtet und mit Seilen fest­gespannt werden. Damit sie über die Weihnachtszeit auch sicher an Ort und Stelle bleibt. In den nächsten Tagen wird die Tanne festlich geschmückt, und in einer Woche stossen die Elsauer dar­unter zum 1. Advent an.

Am Montag, 28. November, findet um 19 Uhr der Adventsapéro vor dem Gemeindehaus Elsau statt. (Der Landbote)