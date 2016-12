«Ich bin keine Rampensau»

Mit vier Jahren durfte sie sich ein Instrument aussuchen. Die Geige sollte es sein. Zehn Minuten üben pro Tag, sagten die Eltern. Dann wurde es eine halbe Stunde. Jetzt ist Lara Stibal bei zwei bis drei Stunden pro Tag angelangt: «In den Ferien übte ich auch schon mal fünf Stunden lang. Das war aber nur ein Experiment.»

Die 15-Jährige besucht das private Gymnasium Unterstrass in Zürich. Wohnen tut sie aber gemeinsam mit ihren Eltern und dem jüngeren Bruder im Dorf Bänk, das zur Gemeinde Dägerlen gehört. Jeden Morgen, um halb sieben Uhr, muss sie auf den Zug. Das Pendeln in die Grossstadt mache ihre keine Mühe: «Während der Fahrt kann ich gleich noch meine Hausaufgaben machen.» Abends kommt sie nämlich meistens nicht mehr dazu: Kaum zu Hause angekommen, nimmt sie ihre Geige hervor und übt. Manchmal stundenlang.

Geige hat Priorität

Lara kommt aus einer Musikerfamilie: Vater Jens Stibal ist klassischer Gitarrist, Mutter Katharina Stibal Flötistin, Bruder Niccolo spielt Kontrabass. Druck verspürt Lara jedoch nicht: «Ich will Geige spielen.» Die Eltern hatten ihre musikalische Begabung schon früh entdeckt: «Als Kind wollte sie immer Lieder singen. Und sie hat alles, was mit Musik zu tun hat, wie ein Schwamm aufgesogen.» Hätte Lara lieber Sport als Musik gemacht, wäre das auch in Ordnung gewesen für die Eltern. Lara scherzt: «Euch ist doch nur wichtig, dass ich nicht den ganzen Tag mit dem Smartphone rumsitze.»

«Lara hat alles, was mit Musik zu tun hat, wie ein Schwamm aufgesogen.»Katharina Stibal,

Mutter von Lara

Die Geige ist Priorität Nummer eins bei Lara Stibal. Das Gymnasium muss oft hinten anstehen: «Die naturwissenschaftlichen Fächer machen mir schon Mühe. Aber ich kann die Noten gut mit den Sprachen und der Musik kompensieren.» Damit Schule und Musik aber gleichzeitig gut gelingen, ist viel Planung und Organisation nötig. Wenn stressige Zeiten mit vielen Konzerten und Proben anstehen, rückt das Schulische in den Hintergrund. Dafür arbeitet Lara in ruhigeren Zeiten für die bevorstehenden Prüfungen vor. «Bis jetzt klappt das recht gut.»

Alle zwei Wochen ein Konzert

Das letzte Halbjahr hatte es jedoch in sich: Mehrere Wettbewerbe, Vorspiele und Konzerte standen in Laras Agenda. «Etwa alle zwei Wochen hatte ich etwas.» Das Highlight sei das Vorspiel im Finale des Förderpreises von der Musikschule Konservatorium Zürich in der Tonhalle gewesen: «Alleine dass ich dort spielen durfte, war toll.» Sie zeigt gerne, was sie kann. Aber: «Ich bin keine Rampensau.» Das Proben für den eigentlichen Auftritt gefalle ihr viel besser.

«Es war schon etwas viel in den letzten Wochen»Lara Stibal

Im Dezember erreichte Lara dann den ersten Preis im Finale des Zürcher Musikwettbewerbs mit ihrem Streichquartett «Opus12» und den zweiten Preis im Duo. Daneben probt sie im Streichorchester «Stringendo 14» unter Leitung von Jens Lohmann, der auch ihr Geigenlehrer ist. «Das war schon etwas viel in den letzten Wochen», sagt Lara. Mutter Katharina meint: «Das gehört zum Lernprozess dazu. Manchmal muss man an seine Grenzen gehen, damit man sieht, dass es zu viel war.» Sie müsse schon manchmal schauen, dass ihre Tochter auch «mal wieder runterfahren» kann. Meist klappe das aber gut.

Das viele Üben zu Hause ist für Lara keine Belastung. «Ich muss so viel machen, damit mein Niveau hoch bleibt«, sagt sie. Und das sei auch ihr Ziel. Ob die Musik aber später auch zu ihrem Beruf wird, weiss der Teenager noch nicht: «Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, etwas in Richtung Psychologie oder Sprachen zu machen.» Noch habe sie sich nicht entschieden. Klar ist aber: Im Moment steht die Geige und die Musik im Zentrum.

(Der Landbote)