Stadtrat unterstützt die Spital AG, stellt aber die Psychiatrie AG in Frage

Das letzte Mal, als der Stadtrat zu einer überlokalen Abstimmungsvorlage Stellung bezog, endete das in einem heftigen Pro und Kontra zweier Mitglieder. Der Stadtpräsident warb für ein Ja zur Unternehmenssteuerreform, die Finanzvorsteherin trat überzeugt für ein Nein auf — und gehörte zu den Gewinnerinnen. Nach geschlagener Schlacht monierten manche, dieser Kampf zweier Stadtratsmitglieder sei unnötig und unschön gewesen.

Gestern hat der Stadtrat seine Abstimmungsempfehlung zu den Vorlagen bekannt gegeben, über die im Kanton Zürich am 21. Mai abgestimmt wird; zwei Vorlagen, die Winterthur direkt betreffen. Es geht um die Umwandlung des Kantonsspitals Winterthur (KSW) in eine Aktiengesellschaft, dassselbe wollen Regierungs- und Kantonsrat auch mit der IPW machen, der Integrierten Psychiatrie Winterthur. Der Stadtrat betont nun, er mache «differenzierte Empfehlungen». Er kommt bei den zwei Vorlagen zu unterschiedlichen Schlüssen: Ja zur KSW-Privatisierung, keine Empfehlung zur IPW-Vorlage.

Die Frage der Aktienmehrheit

Vertreten werden die beiden Empfehlungen von Sozialvorsteher Nicolas Galladé, der in einer einigermassen heiklen Situation steckt: Seine Partei, die SP, lehnt beide Vorlagen vehement ab. Galladé aber ist als Vertreter der Standortgemeinde Mitglied im Spitalrat des KSW und stimmt der Spital-Vorlage zu.

Es habe, sagt er, im langen politischen Prozess Verbesserungen an der Vorlage gegeben, die auch der Stadtrat mit angeregt habe. So sei heute ein referendumsfähiger Entscheid nötig, wenn die Aktienmehrheit am KSW in private Hände gehen sollte. Das heisst: Sollte das je eintreten, wird das Volk mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Verkauf der Mehrheit entscheiden können.

Galladé hatte vor zwei Jahren in einer Diskussion noch davor gewarnt, dass ein privater Mehrheitsaktionär nicht rentable Bereiche wie die Kinder- oder Altersmedizin allenfalls abbauen könnte. «Die Gefahr besteht noch immer, wenn Aktionäre Rendite sehen wollen; aber sie ist jetzt viel weniger gross», sagt Galladé. In der Hauptfrage sind Galladé und der Stadtrat mit der bürgerlichen Ratsmehrheit in Zürich einig: Das KSW befinde sich «in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld, das hohe Flexibilität erfordert». Deshalb benötige es mehr unternehmerische Freiheit.

Verzicht auf IPW-Empfehlung

Die Situation bei der Integrierten Psychiatrie Winterthur, die ebenfalls zur Aktiengesellschaft werden soll, schätzt der Stadtrat anders ein: «Es herrscht kein vergleichbarer Wettbewerb wie bei den Akutspitälern; eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft drängt sich nicht auf», findet der Stadtrat. Zwar bestehe auch hier ein Bedarf nach unternehmerischer Freiheit, doch sei dies auch mit einer anderen Rechtsform zu erreichen, zum Beispiel mit einer öffentlich-rechtlichen Anstalt (wie das KSW heute). Basierend auf dieser Argumentation verzichtet der Stadtrat auf eine Abstimmungsempfehlung zur IPW.

