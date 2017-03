Kantonsgericht verurteilt Schweinemäster wegen Betrugs

Für den Schweinemäster muss das Urteil des Kantonsgerichts ein Schock sein. Wurde er vom Kreisgericht See-Gaster nur gerade der mehrfachen Tierquälerei schuldig gesprochen, kommen jetzt gewerbsmässiger Betrug und Anstiftung zur mehrfachen Urkundenfälschung dazu. Das geht aus dem gestern verschickten Urteil hervor. Die Strafe fällt allerdings deutlich tiefer aus, als vom Staatsanwalt gefordert. Dieser plädierte für dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe.

Die Kantonsrichter hielten eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten für den Betrug und die Anstiftung zur Urkundenfälschung sowie eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 80 Franken für die Tierquälereien für angemessen. Empfindlich treffen dürfte den 49-Jährigen aus dem Linthgebiet auch die Erstazforderung, welche dem Grundsatz «Straftaten sollen sich nicht lohnen» folgt. 87417 Franken soll der Beschuldigte dem Staat zahlen.

Betrieben Schaden zugefügt

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass der Schweinemäster zwischen 2007 bis 2009 bewusst über 9000 Schweine unter dem Qualitätslabel «QM-Schweizer Fleisch» verkauft hat, obwohl diese aus nicht zertifizierten Betrieben stammten. Damit habe er den Schlachtbetrieben zumindest vorübergehend einen Schaden zugefügt. Die Betriebe hätten so einen überhöhten Kaufpreis zahlen müssen. Der Beschuldigte hatte an der Verhandlung vergeblich geltend gemacht, dass all seine Ställe den Kriterien des Qualitätslabels entsprachen. Er behauptete, die Behörden hätten die Ställe abgenommen, ihm aber die nötigen Vignetten nicht zugestellt.

Wegen Gehilfenschaft zu mehrfachem Betrug, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Tierquälerei wurde auch ein Mitarbeiter des Schweinemästers verurteilt. Seine Strafe fiel mit einer bedingten Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu 110 Franken deutlich geringer aus. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr Freiheitsstrafe bedingt gefordert. Leise Kritik ist an der Arbeit der Staatsanwaltschaft herauszulesen. Die lange Dauer des Untersuchungsverfahrens wirke sich merklich strafmindernd aus, schreiben die Richter.

Weiterzug ist sicher

Beendet ist die Geschichte sicher noch nicht. Wie Heinz-Peter Kühnis, Verteidiger des Schweinemästers, auf Anfrage sagt, wird er das Urteil «hunderprozentig» an das Bundesgericht weiterziehen. Kein Wunder, hatte er doch einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert.

Den Rückweisungsantrag an das Kreisgericht, den der Verteidiger gestellt hatte, lehnt das Kantonsgericht ab. Der Verteidiger hatte erfolglos gefordert, dass aufgrund einer möglichen Strafe von mehr als fünf Jahren ein Fünfer- statt ein Dreiergremium den Fall beurteilen müsste. (Zürichsee-Zeitung)