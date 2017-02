OC Oerlikon wieder mit schwarzen Zahlen

Als Ursachen für die Verbesserungen 2016 gibt der Konzern in einer Publikation vom Dienstag im Wesentlichen zwei Effekte an. So verbuchte OC Oerlikon einen Gewinn von 289 Millionen Franken aus dem Verkauf des Segments Vacuum, der Ende August 2016 abgeschlossen worden war.

Zudem liefen die Geschäfte im wichtigsten Segment Oberflächenlösungen trotz anspruchsvoller Märkte gut. In dieser Sparte blieben sowohl der Auftragseingang als auch die Umsätze bei jeweils rund 1,2 Milliarden Franken in etwa auf Vorjahresniveau. Schwieriger sah es dagegen im Segment Kunstfasern aus. Der Bestellungseingang sowie die Umsätze 2016 sanken um 21 Prozent auf 577 Millionen Franken beziehungsweise um 39 Prozent auf 481 Millionen Franken. Das Management um Konzernchef Roland Fischer machte hauptsächlich die nach wie vor bestehenden Überkapazitäten im Markt für die Entwicklungen verantwortlich.

Scharfer Wettbewerb

Die Überkapazitäten führten zu einem negativen Investitionstrend, der die Geschäftsentwicklung in diesem Segment stark beeinträchtigte, erläuterte Fischer an einer Analystenkonferenz.

Für den Gesamtkonzern sank der Auftragseingang 2016 um rund 5 Prozent auf 2,4 Milliarden Franken und die Umsätze gingen im zurückliegenden Geschäftsjahr um 12,7 Prozent auf 2,3 Milliarden Franken zurück - und dies, obwohl beide Werte sogar noch Rückenwind von positiven Währungseinflüssen von je rund 1,2 Prozent erhielten. Für 2017 rechnet das Management weiterhin mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Allerdings sollen der Bestellungseingang und die Umsätze steigen und jeweils bei rund 2,5 Milliarden Franken zu liegen kommen. Für die operative Gewinnmarge auf Stufe Ebitda erwartet OC Oerlikon rund 13 Prozent. Diese Kennzahl betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,3 Prozent und hatte gegenüber 2015 um 1,6 Prozentpunkte zugelegt.

Mehraufwand drückt Gewinn

Als Hauptgrund für den Rückgang bei der Profitabilität gibt Fischer Investitionen zur Entwicklung des Geschäfts mit metallbasierten additiven Fertigungen, also etwa 3-D-Druck, an. Innerhalb der kommenden Jahre will der Industriekonzern rund 300 Millionen Franken in diesen Bereich investieren, um damit in den kommenden fünf Jahren rund 300 Millionen pro Jahr zu generieren.

An der Börse kamen die Informationen insgesamt negativ an. Gleich zu Handelsbeginn gaben die OC Oerlikon-Papiere um 5 Prozent nach. Das Minus reduzierte sich in einem stabilen Marktumfeld auf -2 Prozent.

Da half es offenbar auch nicht, dass den Aktionären eine konstante Dividende von 30 Rappen je Titel winkt, was beim aktuellen Aktienkurs ungefähr eine Dividendenrendite von 3 Prozent ergibt. (past/sda)