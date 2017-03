«So etwas passiert nur alle fünf bis zehn Jahre»

Kurz nach 21 Uhr bebte am Montagabend die Erde. Wände zitterten, Deckenlampen schaukelten und Gläser klirrten. Das Erdbeben mit Epizentrum in den Glarner Alpen hatte eine Magnitude von 4,6 auf der Richterskala. Es war das stärkste Erdbeben in der Schweiz seit mehr als zehn Jahren.

Ausserhalb des eigentlichen Epizentrums war der Erdstoss besonders im Linthgebiet deutlich zu spüren. Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei St. Gallen gingen rund ein Dutzend Anrufe von verängstigten Personen aus dieser Region ein. Auch die Kantonspolizei Schwyz erhielt 20 bis 30 Anrufe aus der Bevölkerung.

Im Interview erklärt Anne Obermann vom Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED), warum es im Linthgebiet besonders stark «schüttelte».

Das Erdbeben vom Montagabend erreichte eine Magnitude von 4,6 auf der Richterskala. Wie ist das einzuordnen?

Anne Obermann: Für Schweizer Verhältnisse war es ein ziemlich starkes Erdbeben. Bei uns ist das im Durchschnitt nur etwa alle fünf bis zehn Jahre zu erwarten. Speziell an diesem Erdbeben war, dass es von sehr vielen Leuten sehr gut verspürt worden ist.

Der SED sammelt laufend die Meldungen zum Erdbeben. Wie viele haben sie bisher erhalten?

Bis um etwa 1 Uhr Nachts hatten wir aus der ganzen Schweiz über 4500 Meldungen aus etwa 1000 verschiedenen Ortschaften zum Erdbeben erhalten. Das ist die grösste Zahl an Meldungen, die wir jemals für ein einzelnes Ereignis registriert haben.

Bei solchen Erdbeben sind im Umfeld des Epizentrums gemäss ihren Angaben leichte bis mittlere Schäden möglich, Was heisst das konkret?

Gemeint sind damit vor allem leichte Schäden an Gebäuden, zum Beispiel kleine Risse in den Wänden oder Schäden am Verputz. Bisher haben wir allerdings noch keine Meldungen über solche Schäden erhalten.

Im Linthgebiet waren die Erschütterungen stark zu spüren, obwohl die Region relativ weit weg ist vom Epizentrum. Warum?

Es ist in der Tat so, dass das Erdbeben in dem von ihnen erwähnten Gebiet stärker wahrgenommen wurde, als in anderen Regionen, die sogar näher am Epizentrum liegen. Das liegt in erster Linie an der Beschaffenheit des Untergrundes. Je nach Untergrund «schaukeln» sich die Erdbebenwellen unterschiedlich stark auf. Erdbeben sind in den Tälern deshalb oft stärker spürbar als im Bergland, weil die Erdbebenwellen sich im Tal besser ausbreiten können. Bei einem Erdbeben wie am Montagabend sind deshalb lokal sehr grosse Unterschiede in der Intensität möglich.

Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von 5 Kilometern. Welche Rolle spielt das für die Auswirkungen an der Oberfläche?

Ein Erdbeben in einer Tiefe von 5 Kilometern gilt geologisch als oberflächennah. Die Faustregel dabei ist: Je näher ein Erdbeben an der Oberfläche auftritt, desto stärker wird es verspürt. Erdbeben in Tiefen von 20 oder 30 Kilometern werden hingegen weniger wahrgenommen.

Auf das Hauptbeben folgten im Verlauf der Nacht im selben Gebiet viele kleinere Nachbeben. Ist das normal?

Ja, das ist normal. Solche Nachbeben können auch durchaus noch kräftig sein. Am Montagabend gab es kurz vor 23 Uhr ein Nachbeben, das eine Magnitude von 2,9 auf der Richterskala erreichte. Das dürfte im Bereich des Epizentrums ebenfalls verspürt worden sein. Die folgenden Nachbeben waren aber allesamt deutlich schwächer. Diese Serie von schwachen Nachbeben kann sich noch über Tage und Wochen hinweg weiter fortsetzen. (landbote.ch)