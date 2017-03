Das Erdbeben wurde um 21.12 Uhr in Linthal (Kanton Glarus) in einer Tiefe von 5 Kilometern registriert. Zunächst wurde das Beben mit einer Stärke von 4,4 angegeben. Später vermeldete der Schweizerische Erdbebendienst (SED) aber eine Stärke von 4,6 auf der Richterskala. Gemäss dem Erdbebendienst sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums leichte bis mittlere Schäden möglich.

Gemäss den Messungen des SED folgten dem Hauptbeben in kurzen Abständen rund ein Dutzend kleinere Nachbeben. Eines dieser Nachbeben erreichte um kurz vor 23 Uhr nochmals eine beachtliche Magnitude von 2,9 auf der Richterskala. Diese – durchaus typischen – Nachbeben dürften im Gegensatz zum Hauptbeben aber kaum zu spüren gewesen sein. Mit weiteren, auch stärkeren Nachbeben ist gemäss SED zu rechnen.

Dutzende Anrufe bei Polizei in Glarus und Schwyz

Ein Sprecher der Schwyzer Kantonspolizei sagte auf Anfrage, bei der Einsatzzentrale seien etwa 20 bis 30 Anrufe von besorgten Bürgern eingegangen. Während zwei bis drei Sekunden habe auch in der Polizei-Einsatzzentrale alles vibriert. Schadenmeldungen seien keine Eingegangen.

Dutzende von Anrufen mit steigender Tendenz vermeldete ein Sprecher der Glarner Kantonspolizei. «Es hat gerumpelt. Es war recht krass», sagte ein Mitarbeiter der Polizei. Schäden seien vorerst keine bekannt geworden. Aber es sei natürlich auch Nacht und allfällige Schäden seien kaum sichtbar.

Deutlich spürbar auch am Zürichsee

Der Erdstoss in den Glarner Alpen war auch in der Zürichseeregion deutlich zu spüren. Speziell im Linthgebiet (zwischen Rapperswil-Jona, Uznach und dem Walensee) dürfte es sich gemäss der Erdbeben-Warnkarte von Meteoschweiz (siehe Bild) und den Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes um ein für hiesige Verhältnisse stärkeres Beben handeln. Im Linthgebiet sind demnach sogar Schäden möglich.

Ebenfalls deutlich wahrnehmbar war das Beben am linken und rechten Zürichseeufer. Vor allem in den oberen Stockwerken der Häuser dürften die Wände gezittert haben. Schäden sind hier aber wohl nicht zu erwarten.

Alle ein bis drei Jahre ein Beben dieser Stärke

Das Beben vom Montagabend war auch schweizweit betrachtet eines der stärksten der letzten Jahre. 2016 beispielsweise wurden insgesamt 31 spürbare Erdbeben registriert, was deutlich mehr als der langjährige Durchschnitt von 23 solchen Ereignissen war.

Das stärkste Beben im letzten Jahr ereignete sich am 24. Oktober 2016 bei Leukerbad im Wallis mit einer Magnitude von 4,1. Damals hiess es beim Erdbebendienst, dass ein Beben dieser Stärke in der Schweiz in der Regel alle ein bis drei Jahre vorkomme.

Ein ähnlich starkes Erdbeben, das in der Zürichseeregion deutlich zu spüren war, ereignete sich letztmals am 12. Februar 2012. Damals sorgte ein Erdstoss der Stärke 4,2 auf der Richterskala in der Nähe von Zug dafür, dass hunderte besorgte Menschen im Kanton Zürich bei der Polizei anriefen.

Beben werden seit über 100 Jahren erfasst

Der Schweizerische Erdbebendienst besteht seit der bundesgesetzlichen Regelung der Erdbebenüberwachung aus dem Jahr 1914. Er folgte auf die Schweizerische Erdbebenkommission, die 1878 als weltweit erste ständige Organisation zur Beobachtung von Erdbeben gegründet worden war.

Heute wird die Erdbebenüberwachung von über 100 in der ganzen Schweiz verteilten Stationen wahrgenommen. Bis zum 100-Jahr-Jubiläum des Erdbebendienstes waren insgesamt rund 13'100 Erdbeben erfasst worden, von denen aber nur etwa 1600 spürbar gewesen waren. (mst/sda)