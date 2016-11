Vögele-Kaufangebot «zustande gekommen»

Das Angebot der italienischen Investorengruppe Sempione Retail für den Schweizer Modehändler Vögele ist zustande gekommen. Der Vollzug erfolgt voraussichtlich am 16. Dezember. Hinterher werden die Vögele-Aktien dekotiert.

Gemäss dem definitiven Zwischenergebnis des Kaufangebots hielten die Investoren um den italienischen Modekonzern OVS 82,62 Prozent aller kotierten Charles-Vögele-Aktien, wie Sempione Retail am Dienstag mitteilte. Damit sei das Angebot zustande gekommen und die Mindestbeteiligungsquote von 70 Prozent erfüllt.

Die Nachfrist beginnt am Mittwoch und dauert bis am 6. Dezember. Der Kaufpreis beträgt 6,38 Franken pro Aktie. Das beziffert den Gesamtwert von Charles Vögele auf 56 Millionen Franken. Sempione Retail zeigte sich zufrieden mit dem Zwischenergebnis und nimmt an, dass der Investorengruppe weitere Aktion angedient werden. (far/sda)