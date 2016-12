Aufs Jahr der simplen Rezepte muss Klügeres folgen

Von den vielen erfreulichen und tragischen Ereignissen, die das zu Ende gehende Jahr geprägt haben, werden zwei wohl noch lange in Erinnerung bleiben: das Ja der Briten zum Brexit und die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Noch wissen wir nicht, welche konkreten Folgen die zwei Volksentscheide zeitigen werden. Aber beide sind exemplarisch für ein Phänomen, das sich 2016 vielerorts in verstärktem Mass gezeigt hat: der Wunsch nach einfachen Lösungen für die schwierigen Herausforderungen. Donald Trump hat es meisterhaftverstanden, die Fragen seiner Wähler mit einfachen Vorschlägen zu beantworten: So soll etwa eine Mauer die illegale Immigration verhindern oder weniger Handelsabkommen die amerikanische Wirtschaft im Wett­bewerb mit China stärken. In drei Wochen wird man sehen, wie schnell Amerika tatsächlich «great again» wird und welche der Wahlversprechen sich so einfach wie angekündigt werden umsetzen lassen.

Dass dies sehr schwierig werden kann, erfahren zurzeit dieBriten, die ein halbes Jahr vor den Amerikanern einen ähnlich spektakulären Entscheid gefällt haben, den Austritt aus der Europäischen Union. Kaumwaren die Stimmen ausgezählt, zeigte sich allerdings, dass das klare Votum vieles verunklärt hatte. So sehr, dass sich die britische Regierung bis heute nicht getraut hat, ein formelles Austrittsgesuch in Brüssel zu deponieren. Auch Austrittsbefürwortern beginnt zu dämmern, wie vielfältig die Beziehungen ihres Landes zu Europa sind und wie viele Vorteile sie daraus ziehen. Mit dem Brexit wurde eine einfache Lösung versprochen, namentlich für die Zuwanderungsprobleme. Stattdessen könnte der Entscheid nun für Gross­britannien die Ursache vieler neuer Probleme werden.

Ähnliche Fragen bewegten 2016 auch die Schweiz. Das Parlament hat sich ein weiteres Jahr mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative herumgeschlagen. Der Auftrag des Volks aus dem Jahr 2014 ist zwar klar und einfach formuliert, die Umsetzung aber umso komplexer: Wie kann die Schweiz die Zuwanderung selbstständig steuern und gleichzeitig die bilateralen Verträge weiterführen? Trotz langer Debatten ist dem Parlament am Schluss nichts Besseres eingefallen als eine ebenfalls simple Lösung: Es beschloss, unter dem Deckmäntelchen eines sogenannten Inländervorrangs auf die Umsetzung des Verfassungsauftrags weitgehend zu verzichten. Mit Brüssel über das Freizügigkeitsabkommen zu verhandeln, erschien den Volksvertretern keinerealistische Alternative zu sein.

Ob Brexit, Trumps Mexiko-Mauer oder der Inländervorrang: Sie versprachen 2016 Lösungen, werden aber bestenfalls der Symptombekämpfung dienen. Migrations- und Zuwanderungsfragen lassen sich weder durch Grenzbefestigungen noch durch einen Inländervorranglösen. Die Welt wird immer komplexer und immer vernetzter. Kein Land, nicht einmaldie USA, ist mehr in der Lage,autonom Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln, geschweige denn umzusetzen. Wohin es führt, wenn internationaler Kooperationswille fehlt, zeigte dieses Jahr das Schicksal von Aleppo auf erschreckende Weise. Statt Abschottung und simpler Rezepte, wozu letztlich auch derEinsatz militärischer Gewalt gehört, braucht es nächstes Jahr vor allem Dialogbereitschaft. Erst das ermöglicht eineerfolgversprechende Suchenach klugen Lösungen.

Wir werden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch 2017 aktuell und zuverlässig informieren über alles, was in der Region,der Schweiz und auf der Weltgeschieht. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr! (Landbote)