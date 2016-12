Das Jahresende ist der Moment, um nicht nur zurück, sondern vor ­allem auch in die Zukunft zu schauen. Was wird das neue Jahr wohl bringen? So fragen wir uns dieser Tage alle. Der Kolumnist fragt sich zusätzlich: Was werde ich im neuen Jahr wohl bringen?

Das ist gar nicht so eine ein­fache Frage. Nicht etwa, dass mir nichts mehr einfallen würde. Das Problem ist nicht primär Ideenmangel, sondern vielmehr, dass die schwarze Liste der verbotenen Sujets immer länger und damit die Auswahl an möglichen Themen immer kürzer wird.

Von einer treuen Leserin weiss ich, dass sie die Texte, die meinem schwankenden Gewicht gewidmet sind, unterdessen eher mässig originell findet. Schluss also mit Wie-meine-Hand-im-Gurkenglas-stecken blieb-und-wie-der-Panettone-Puderzucker-Sack-explodierte-Erzählungen! Einem Bekannten ist derweil ein bisschen gar zu oft die Familie das Thema. Diesbezüglich hat ja ohnehin meine Gattin bereits verschiedentlich von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, sodass die mithin lustigsten Ereignisse bei uns zu Hause gar nicht oder zumindest erst nach einer mehrjährigen Sperrfrist publik gemacht werden dürfen.

Zudem liest unterdessen auch mein ­älterer Sohn regelmässig und vor allem äusserst intensiv den «Landboten» (mit dem Effekt, dass ich dann jeweils eine halbe Stunde brauche, um die von ihm zerfledderte Zeitung wieder richtig zusammenzusetzen, ehe ich mit der Lektüre beginnen kann) – darum sind nun auch Themen, die ihn betreffen, mehr und mehr tabu.

Nirgends handelt sich ein Kolum­nist schneller Morddrohungen ein als bei Scherzen über Haustiere.



Wegen Witzen über Massagebetten, Seniorenschiessen oder Rasenmähroboter habe ich in der Vergangenheit nicht nur erzürnte Leserbriefe, sondern auch noch ­erzürntere Telefonanrufe ­gekriegt. Das muss nicht sein.

Ich will die Leute ja nicht ­är­gern, sondern belustigen. Ist also ebenfalls alles aus dem Repertoire gestrichen. Körperphänomene lösen zu oft Ekel aus. Ich hatte ja mal was über die Flusen geschrieben, die man am Morgen im eigenen Bauchnabel findet – mit eher mässigem Erfolg. Dar­um gilt auch im Jahr 2017: keine Scherze über Nasenhaartrimmer und Ohrenschmalzskulpturen. Aktuelle Politik ist zu deprimierend, das Liebesleben zu langweilig, Reiseerlebnisse zu monoton. Und über Hunde und ­Katzen werde ich sowieso nie im Leben irgendetwas schreiben.

Nirgends handelt sich ein Kolum­nist schneller Morddrohungen ein als bei Scherzen über Haustiere. Was aber bleibt da noch übrig? Momentan fallen mir als einzige mögliche Themen für die Zukunft nur noch Teppichshampoos und Büroklammern ein. Ob aber das bereits reicht für ein weiteres Kolumnenjahr? Wir werden es ja sehen. In diesem Sinne: Es guets Nöis! (Der Landbote)