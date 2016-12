Fast eine Weihnachtskolumne – passend zu 2016

Es ist 13.15 Uhr, ich bin vor 15 Minuten mit Kopfschmerzen aufgewacht und stelle fest, dass heute ja der 23. Dezember ist! Ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen gehen! Ok, so früh war ich noch nie dran, trotzdem schiessen mir Gedanken durch den Kopf: Wem schenke ich überhaupt etwas, mein Gott, bedeutet das etwa, dass ich heute in diesen fürchterlichen Manor muss? Ich will nicht in den fürchterlichen Manor! Werde ich also stattdessen an den Weihnachtsmarkt gehen und allen einfach eines dieser komischen Schlauchkissen kaufen?

Seit Jahren sehe ich sie, diese farbigen Stoffwürste und ich habe keine Ahnung wofür die gut sind.



Vielleicht ist die Zeit reif für Schlauchkissen. Seit Jahren sehe ich sie, diese farbigen Stoffwürste und ich habe keine Ahnung wofür die gut sind, aber ich möchte wirklich nicht in den Manor und so ein Kissen ist doch irgendwie noch was Sinnvolles oder? Besser als eine Kerze zumindest. Ein Kissen sagt: «He, chill dich, leg dich hin, lass es krachen beim Schlafen. Yolo!» Und eine Kerze sagt: «Ich werde dir Licht geben, aber nur für etwa einen Monat und dann bin ich tot, so wie auch du sterben wirst eines Tages.» Ich glaube ich kaufe einfach ein paar Chiliwürste. Trotz eben errungenem Masterplan, ist der 23. Dezember leider kein sehr guter Tag für mich. Denn der Stv. Chefredaktor des «Landboten» erkundigt sich, wo meine Kolumne bleibt. Aufgrund meiner Japanreise hat sich der Rhythmus verschoben. Ja, da sitze ich jetzt und frage mich wie das alles passiert ist.

Normalerweise gehört ein solcher Kater doch zum 25. Dezember. Ich bin der Zeit wohl einfach wieder mal voraus. Wir haben dann noch vergeblich versucht Beni Thurnheer zu erreichen, in der Hoffnung er hätte die Kolumne von nächster Woche schon fertig. Kennen Sie Beni Thurnheer? Ein toller Kerl! Lange war ich nicht sicher wie ich ihm gegenüber eingestellt bin, aber er ist ein sehr engagierter unkomplizierter und humorvoller Typ. Hat uns bei unserer Sendung mal sehr geholfen! Jedenfalls möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, ich bin normalerweise äusserst zuverlässig. Chaotisch aber zuverlässig. Das lief irgendwie einfach aus dem Ruder gestern. Ich meine, das wäre jetzt DIE Gelegenheit gewesen mal so eine richtig schöne Weihnachtskolumne zu schreiben oder Ihnen wenigstens noch ein paar weitere peinliche Anekdoten von meiner Japan-Reise zu erzählen, zum Beispiel die Notfallpass-Geschichte oder wie uns die japanische Polizei beim Pilgern von einem Berg runter gerettet hat ­– alles guter Stoff. Aber stattdessen gebe ich Ihnen hier eine Aussicht auf das was Ihnen in den kommenden Tagen blühen wird – passt irgendwie zum Jahr 2016.

Wir machen es so: Ich bin Anfangs Februar wieder dran, ich schreibe Ihnen einfach dann eine wunderschöne Weihnachtskolumne, versprochen! So, ich muss jetzt diese Chiliwüste kaufen gehen. Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Beni-Turnheer-Tage, machen Sie es besser! (Der Landbote)