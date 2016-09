Fürstlich verpflegt bei Familie Vogt

Im Schatten von fünf Platanen steht eine Festbank im letzten Licht des Tages. Ein rosa Streifen am Horizont leitet in die dunklen Abendstunden über. Der Sommer ist vorbei, weshalb wir uns lieber in der Gaststube des Restaurants Hirschen niederlassen als unter den Platanen vor dem Haus. Geranien schmücken die Treppe, die von zwei Seiten her zum Eingang führt. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein im Weiler Buch, der zu Wiesendangen gehört, ähnlich wie in der kleinen Stube des Bauernbeizlis. Eckbank, Täfer, Kachelofen, Stammtisch und ein kurzer Tresen in der Ecke.Warmes Essen gibt es hier nicht. Jedenfalls nicht an einem gewöhnlichen Abend. Das teilt uns die Wirtin Maja Vogt sofort freundlich mit. «Ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn Sie woanders essen möchten», ergänzt sie. Wir glauben es ihr und bleiben umso lieber. Denn die Stube gefällt uns und der ­Gedanke, gemeinsam ein kaltes Plättli – die Spezialität des Hauses – zu teilen, auch. Vor allem Ausflügler, Wanderer und Vereine kehren dafür gerne hier ein. Warme Mahlzeiten gibt es im Hirschen nur auf Vorbestellung ab 20 Personen. Die ausgebaute Scheune der Familie Vogt bietet genügend Platz für bis zu 45 Feiernde. Dann liegt kulinarisch alles drin: Braten, Rahmschnitzel, Filet im Teig oder Fondue.

Das Beizli betreiben die Vogts zusammen mit ihrem Bauernhof gleich nebenan. Wie es die Tradition will, haben sie es vor 24 Jahren von den Eltern übernommen. Und Tradition hat auch die Beiz. Seit 1932 wird dort getrunken und gespeist. Auf einem runden Holzbrett kommt unser Abendessen an den Tisch: Rohschinken, Bündnerfleisch, Speck, Salami, Schüblig und ­Käse, garniert mit Essiggurken und Zwiebeln. Alles prächtig ­angerichtet. Dazu gibt es haus­gemachtes Bauernbrot, das so riecht und schmeckt wie das Brot, das alle Schweizer vermissen, wenn sie länger im Ausland weilen. Nein, vom eigenen Hof sind keine Produkte auf der Platte. «Das haben wir mal gemacht, aber es war zu aufwendig», sagt die Wirtin. Einzig der Schüblig ist aus der hauseigenen Räucherkammer. Ein Genuss! Wie auch der Rest der Spezialitäten.

Eine halber Roter, ein fruchtiger Gamaret aus Wiesendangen vom Berghof der Familie Kindhauser, rundet unseren Znacht ab. Alles zusammen kostet für drei Personen inklusive 2 Liter Mineral gerade mal 67 Franken. Wir sind satt, und das restliche Fleisch packt uns die Wirtin wie selbstverständlich ein.

(Der Landbote)