Jobtausch statt Quote

Allergische Reaktionen gibt es viele. Die einen kriegen bei Erdbeeren Ausschlag, den anderen schwellen bei Erdnüssen die Atemwege zu und ich kriege garantiertimmer dann einen dicken Hals, wenn die Business-Chefetage sich darüber auslässt, wieeinfach doch das Familienlebenzu führen sei. So hat sich der Arbeitgeberdirektor Roland Müller kürzlich entrüstet, dass Arbeitnehmende jene Fehltage, die ihnen zur Betreuung eines kranken Kindes gesetzlich zustehen, auch tatsächlich beziehen. Mütter und Väter müssten sich halt «generell organisieren» und «Betreuungsfälle wie ein krankes Kind im Voraus planen» – so sein Ratschlag.

Derart simpel kann das Familienleben aber auch nur sehen, wer entweder a) selber gar keine Kinder, b) eine Frau, die den ganzen heimischen Laden schmeisst, oder c) genügend Geld für eine Nanny oder hilfsbereite Grosseltern in der Nähe hat – kurzum: nur jemand, der nicht weiss, wovon er quatscht, und offenbar noch nicht begriffen hat, wie sein ganzes Big ­Business eigentlich nur darauf beruht, dass einfach andere das für ihn machen, wofür er selber angeblich keine Zeit hat.

Freilich, wie nudelfertig man nach nur einem Haushaltstag sein kann, auch dann, wenn die Kinder überhaupt nicht krank sind, konnte auch ich mir nicht vorstellen, bevor ich nicht selber Teilzeithausmann geworden war. Denselben Typen, die im Arbeitsleben so auf Zertifikate und Zusatzausbildung pochen, fehlt also wohl einfach dieExpertise. Ich würde darumvorschlagen, dass anstelle einer Frauenquote, gegen die unser Arbeitgeberverband sich ja so sehr sträubt, es künftig für jeden männlichen CEO verpflichtend sein sollte, dass er mindestens einen Monat pro Jahr Weiter­bildung bei sich zu Hause macht, während im Gegenzug diePartnerin im Geschäft seinen Posten übernimmt.

Ich glaube, das hätte nicht nur zur Folge, dass den Arbeits­egomanen ihre Arroganz gegenüber Hausfrauen und Teilzeitbeschäftigten schlagartig vergehen würde, sondern auch dieErkenntnis, dass so manchean­geblich schlecht ausgebildete Gattin sehr viel mehr auf dem Kasten hat als ihr Mann mit ­seinen läppischen Businesskursen. Oder überlegen Sie sich mal, wer von den beiden wohl über mehr Know-how in SachenBelastbarkeit, Effizienz, Durch­setzungsvermögen und Krisenmanagement verfügt. Könnte gut sein, dass einige Firmen nach solchem Jobtausch ihre ­angeblichen Spitzenleute, die schon bei der kleinstenKrise gleich mit einer saftigenEntschädigung zu einer anderen Firma abhauen würden, gar nicht mehr zurückwollen. Und dann hätte sich auch das mit der Frauenquote von selbst erledigt. (Landbote)