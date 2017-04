Osterwunder

Während die Menschen vermehrt aus den Kirchen ausziehen, in denen sie sich offenbar nicht mehr beheimatet fühlen, ziehen umgekehrt die Störche ein, ­genauer: Sie ziehen aufs Dach. In Uznach, so hab ich gelesen, leben gut 80 Störche auf dem Dach der Kreuzkirche. Doch nun muss dieses saniert werden, denn der Kot der Vögel zerstört allmählich die Dachziegel.

Als ich das las, musste ich an eine eigene Kindheitserinnerung denken, die mir lange peinlich war, unterdessen aber fest ans Herz gewachsen ist: In der Kirche in jenem Dorf, wo ich aufwuchs, standen im Sommer jeweils die Luken im Deckengewölbe offen, um für ein bisschen Durchzug zu sorgen.

Das führte dazu, dass auch gerne Vögel unter dem Dach der Kirche herumschwirrten – ein Schauspiel, dem ich immer dann besonders interessiert zuschaute, wenn ich der Predigt des Pfarrers nicht folgen konnte.

Eines Sonntags erlebte ich, wie ein Vogel etwas ­fallen liess – und zwar auf mich.



Und so kam es, wie es kommen musste, dass ich eines Sonntags erlebte, wie ein Vogel etwas ­fallen liess. Und zwar auf mich. Ob das nun gleich eine Strafe für meine Unaufmerksamkeit war, glaube ich nicht. Trotzdem war es mir mehr als unangenehm, derart Zielscheibe tierischer Verdauung geworden zu sein, umso mehr als meine Brüder neben mir leise, aber doch unmissverständlich darüber kicherten. Heute indes will mir dieses peinliche Erlebnis als eigentlich schönes Gleichnis vorkommen, dass nämlich buchstäblich alles in der Kirche Platz haben muss.

Und wer mir jetzt vorschnell Blasphemie vorwirft, dem will ich entgegnen, dass der heilige Franz von Assisi wohl ­bestimmt auch das eine oder andere Mal von seinen gefiederten Freunden etwas abbekommen haben dürfte.

Er, der gesagt haben soll: «Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir», und der dafür plädierte, sie alle gleichgestellt anzunehmen, wird bestimmt auch vor ein bisschen Vogelkot nicht zurückgeschreckt sein. Ich meine es drum auch überhaupt nicht despektierlich und auch nicht ironisch, sondern wirklich ganz ernst, dass mehr österliches Wunder in der simplen Tat­sache liegt, dass auch Vögel in der Kirchen tun dürfen, was sie sonst tun, als in sämtlichen religiösen Prunkgesten.

Und verglichen mit dem ­Luxusbadezimmer, das sich der unterdessen abberufene Bischof Tebartz-van Elst glaubte einrichten zu müssen, scheinen mir die Vögel ohnehin viel ­näher an dem, worum es der Kirche doch eigentlich gehen ­sollte. Umso schöner, dass man drum auch in Uznach nicht vorhat, die Störche zu vertreiben. Stattdessen will man sie nach Sanierung des Daches wieder bei sich wohnen lassen. Vielleicht kommen mit den Vögeln ja auch die Menschen zurück.

(Der Landbote)