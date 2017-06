Wir alle kennen das psychologische Experiment: «Denken Sie jetzt nicht an einen blauen Elefanten!» – und schon kann man gar nichts anderes mehr, als ­genau daran zu denken. Der Psychiater Viktor Frankl nannte das paradoxe Intention: Wenn man etwas nur ganz fest vermeiden will, tritt es eben deswegen ein.

So geht es mir jeweils auch am Flughafen, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle muss. Nicht etwa, dass mich die Beamten dort jemals aufgefordert ­hätten, an blaue Elefanten zu denken. Aber auch die üblichen Anweisungen, die man befolgen muss, um an sein Gate zu kommen, führen bei mir zu para­doxem Fehlverhalten. Ich hab ja sowieso schon laufend Angst, ich könnte etwas falsch gemacht haben.

«Hab ich die leere Wasserflasche vorhin tatsächlich in den PET-Kübel und nicht vielleicht versehentlich in den Papiersammler geworfen?» – so frage ich mich bang, wenn ein Polizist nur schon zufällig in meine Richtung guckt.

Und so möchte ich auch in der Flughafensicherheitskontrolle unbedingt alles richtig machen. Darum beginne ich präventiv schon mal alle elektronischen Geräte aus meiner Taschezu klauben, obwohl ich ja noch längst nicht an der Reihe bin, um die Sachen durch den Scanner zu schieben. Während ich aber noch am Auspacken bin, sehe ich, dass der Mann, der sechs Positionen vor mir gerade durch den Metalldetektor gegangen ist, nun seinen Gürtel und seine Schuhe ausziehen muss.

Und schon versuch ich, den linken Schuh abzustreifen, während ich mit dem rechten Knie noch meinen Handgepäckkoffer vorwärts schieben muss. Dazu beginne ich noch an meinen eigenen Hosen zu nesteln, was gar nicht so einfach ist, wenn man die Hände voll hat mit iPhone, Ladekabeln, Laptop und Schlüssel­bund.

Entsprechend ungelenk hantiere ich am Hosenbund, was die Wartenden hinter mir wiederum einigermassen merkwürdig finden. Ob die jetzt denken, dass ein Exhibitionist sich in ihrer Warteschlange verirrt hat?

Ob es helfen würde, wenn ich ihnen ­erkläre, dass ich nicht aus sexuellen Gründen in Socken, mit Handy und offenem Gurt dastehe, sondern nur um das Check-in zu beschleunigen? Endlich bin ich an der Reihe, und ehe der Beamte etwas sagen kann, werfe ich ihm auch schon – einem Entfesselungskünstler gleich – alles vor die Füsse, was mich hätte in der Kontrolle verdächtig machen können. Er hat mich dann trotzdem noch zur Leibesvisitation geschickt.

Wahrscheinlich hat er sich gedacht: «Wenn der sich schon so auf die Kontrolle gefreut hat, dass er sich bereits auszieht, ehe er überhaupt drankommt, dann wollen wir ihm das volle Programm nicht verweigern.»

(Der Landbote)