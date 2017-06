Schrecksekunden und lange Minuten

Wenn sie diese Zeilen lesen, sucht vielleicht gerade ein kleines Kind das grosse Abenteuer. Und sorgt damit für jene Schrecksekunde, die alle Eltern kennen und einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Das Kind ist weg! Im Einkaufszentrum. Am Marktstand. Am Lichtsignal.

Eben stand es doch noch neben einem – und kaum hat man sich für fünf Sekunden weggedreht, ist es verschwunden; wie vom Erdboden verschluckt. Im besten Fall taucht es fünf Meter weiter wieder auf – die Nase platt am Schaufenster der Gelateria, die Katze im Hinterhof streichelnd, ein Glitzerpapierchen untersuchend. Manchmal geht’s aber auch etwas länger, bis die verschwundenen Kinder wieder zum Vorschein kommen.

So wie neulich, als unsere Dreijährige mit ihrem gleichaltrigen Freund auf dem Trottinett waghalsige Runden durch die Siedlung drehte. Mit wehenden Haaren flitzten sie an uns vorbei, johlten, lachten - immer und immer wieder. Dass das Flitzen und Winken schon länger ausgeblieben war, realisierten wir Innenhof-Eltern erst nach etwa zehn Minuten.

Eine Runde um die Häuser blieb ohne Hinweis. «Immer zuerst am Wasser suchen!», kam mir ein Warnspruch in den Sinn. Aber auch an und in der Eulach entdeckten wir nichts. Wir hielten im Park Ausschau nach ihnen, in der angrenzenden Markthalle, auf den Spielplätzen im Quartier. Keine Spur. Immer mehr Nachbarn halfen mit.

Der Suchtrupp Nord weitete sein Gebiet bis Bahnhof Oberwinterthur aus, Suchtrupp Untergrund suchte in Kellern, Garage und Zwischengängen. Nach 60 Minuten wurden wir dann doch langsam nervös. Ein Nachbar fand die beiden schliesslich vergnügt auf einem Spielplatz zwei Siedlungen weiter.

Sie waren nicht unglücklich über den Abholdienst, denn offenbar waren sie sich nicht mehr ganz sicher, wie sie wieder nach Hause kommen würden. «Jetzt simmer ja wieder da», sagte mein Mädchen mit einem ermutigenden Lächeln und zuckte besänftigend mit den Schultern, als ich sie nach 70 Minuten erleichtert in die Arme nahm.

Mein Vater erzählte mir übrigens noch am selben Abend, er selbst sei im gleichen Alter auch schon mal verschwunden: Es war noch im Krieg, 1944, und sein Vater war über das Wochenende auf Urlaub. Der Bub hatte zuhause gespielt und sie hatten ihm mit einer Sicherheitsnadel einen Fuchspelz als Schwanz an die Hose geheftet. In einem unbewachten Moment schnappte der Kleine sich Vaters Stahlhelm und büxte aus.

Einen knappen Kilometer war er schon unterwegs ins Wäldli, als eine Nachbarsfrau ihn sah und anhielt. Die Eltern hatten ihn schon überall gesucht - weil Vater wieder einrücken musste und dazu unbedingt den Stahlhelm brauchte.

(Der Landbote)