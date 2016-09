Spinnen, was das Zeug hält

Die spinnen, die Römer», so sagt bekanntlich der kräftige Gallier Obelixin den Asterix-Comics und tippt sich jeweils an den Kopf dabei, wenn er sieht, wie die Besatzer sich mal wieder zum Affen machen. Im Englischen freilich bedeutet das Verb «to spin» nicht etwa spinnen im psychischen Sinne, sondern schlicht «drehen» und «wirbeln». Wie nah beides zusammenhängt, kann man seit längerem im amerikanischen Wahlkampf beobachten, sehen wir dort doch einen, von dem wir gerne sagen, «der spinnt». Nur übersehen wir ­dabei, dass dieser Spinner vor ­allem auch ein Dreher und ­Wender ist, einer, der sich selber laufend rauswindet und dafür den anderen die Worte im Mund umdreht.Wer sich die Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Hillary Clinton anschaute, der wusste wohl auch bald nicht mehr, wo ihm der Kopf stand, vor lauter Verdrehungen aus dem Munde Donald Trumps. Natürlich sei er nie für den Irakkrieg gewesen, sagte der, auch wenn man seine anderslautenden Worte nach nur zwei Klicks im Internet nachhören kann. Und dass er die Erderwärmung bloss für eine Erfindung Chinas halte, will er auch nicht gesagt haben, obwohl es wörtlich so in seiner Twitter-Nachricht vom 6. November 2012 steht.

Dass der Mann weder Bücher noch Zeitungen liest, weiss man ja bereits, aber nicht mal die ­eigenen Kurznachrichten? Dafür wird im Gespräch munter behauptet, Hillary Clinton kämpfe schon ihr ganzes Erwachsenen­leben erfolglos gegen den IS, was nur dann halbwegs stimmen würde, wenn Hillary Clinton entweder erst 23 wäre oder man in Amerika erst im Alter on 63 als volljährig gelten darf. Der schamloseste Versuch, die Dinge zu verdrehen, aber war, als der Kandidat versuchte, die Tatsache, dass seine Kontrahentin so gut vor­bereitet war, als Beleg für deren Unzuverlässigkeit zu nehmen, und im Gegenzug seinen Mangel an konkreten Plänen als Zeichen dafür, wie clever er halt sei.

Doch ehe wir uns jetzt allzu selbstgerecht an den Kopf tippen, fragen wir uns doch noch rasch, ob solches Spinnen sich nicht auch bereits hierzulande ankündigt. Oder was ist davon zu halten, wenn in einer Politdebatte, die vom Fernsehen übertragen wird, die Fragestunde plötzlich so gedreht wird, dass man daraus politische Eigenpropaganda machen kann? Oder wenn Politiker, die dem Stimmvolk zuerst eine Versprechung machen, von der sie bereits genau wussten, dass sie undurchführbar sein würde und sich nun hinterher lautstark dar­über empören, dass diese Versprechung auch tatsächlich nicht durchführbar ist. Was würde Obelix wohl dazu sagen?

(Der Landbote)