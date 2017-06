Strassennamen est Strassenomen

In Hofstetten tun sich den Bewohnern kurz vor ihrer Fusion mit Elgg ganz neue Möglichkeiten auf. Sie erhalten endlich Hausnummern anstelle von Gebäudeversicherungsnummern (allein das Wort ist grässlich).

Ein Teil der Hofstetter aber ist in der hoch erfreulichen Lage, auch neue Strassennamen zu erhalten. Sogar mitreden durften sie: Kein Wunder, hat manch einer mitgemischt.

Eine neue Adresse kann gar nicht überschätzt werden für das Gemüt der Bewohner. Vielleicht regt sich heimliche Hoffnung in dem, der an der Einsteinstrasse, oder erst recht in der, die am Dornröschenweg wohnt.

Eine neue Strasse ist wie ein neues Leben.



Verständlich, dass den Hofstettern die Maschinenstrasse als Vorschlag nicht schön genug ist, klingt vielleicht zupackend irgendwie, jedoch unpoetisch. Auch die Pfannenstielstrasse kam nicht gut an. Liegt es an der Pfanne? Ein Gegenvorschlag könnte Butlerweg sein.

Es gibt Menschen, denen wäre Hofstetten ein Ort ungeahnter Möglichkeiten. Seien wir ehrlich: Wer sagt mit gutem Gefühl, dass er an der Spannerstrasse zu Hause ist? Wer ist der schlappen Sprüche nicht müde, wenn er im Gumpisloch wohnt? Wer am Himmelsleiterli zu Hause ist, wird vielleicht lebensmüde, während er all die Absender auf Geburtsanzeigen stempelt. Dies drei Schweizer Beispiele.

Auch in der Region wurde nicht jeder am Fleck seiner Wünsche geboren. Nicht jedes Kind wird im Schulhaus Ankacker glücklich. Und Im Mörgeli fühlt sich gewiss nicht jeder daheim. Wer am Galgenbuck aussteigt, um zur Rheinauer Psychiatrie zu gelangen, braucht ein gutes Gemüt, um keinen Zynismus aufkommen zu lassen. Wer solche oder ähnliche Probleme kennt, dem sei ein Umzug nach Hofstetten empfohlen. Eine neue Strasse ist wie ein neues Leben. (Der Landbote)