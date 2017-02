Terrorabwehr mit Poller

Der österreichische Dramatiker Johann Nestroy stellte einmal ernüchtert fest: «Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel grösser ausschaut, als er wirklich ist.» Der grosse Skeptiker könnte unsere Zeit gemeint haben.

Nehmen wir beispielsweise die Mittel der Inneren Sicherheit. Der islamistische Terror schlägt in europäischen Städten zu: Messerattacken in U-Bahnen, Massaker in Paris, ein Amokschütze in München und in Menschenmengen rasende Lastkraft­wagen.

Viel Innovatives hören wir dazu derzeit nicht: Polizei und Geheimdienste der Länder werden (noch) besser zusammenarbeiten, wird beteuert. Auch benötige man endlich mehr Personal, sagen Politiker aller Länder und Parteien. Häufig fordern das dieselben Leute, die vor einigen Jahren noch radikalen Sparprogrammen bei der Polizei das Wort geredet haben und sich dafür feiern liessen, dass sie mit dem Vertrag von Schengen die Grenzkontrollen nahezu abgeschafft hatten. Auch wenn wir Alemannen im deutsch-schweizerischen Grenzraum die Sicherheitsfunktion unserer Grenze kaum noch wahrnehmen, eines sehen wir: Viele deutsche Grenzposten sind nur noch seltenbesetzt, Täter und Gefährder reisen unkontrolliert durch den Schengen-Raum.

Als ein besonderes Fortschrittswerk begrüssen Innenpolitiker den versenkbaren Poller – ein uralter Hut.



In den Innenstädten soll die drastisch verstärkte Videoüberwachung öffentlicher Plätze für mehr Sicherheit sorgen. Das mag für die Strafverfolgung hilfreich sein, schränkt aber andererseits Freiheitsrechte unbescholtener Bürger ein: Wer will sich schon dauernd filmen lassen, wenn er Freunde trifft oder seine aktuelle Liebe küsst?

Als ein besonderes Fortschrittswerk aber begrüssen Innenpolitiker seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt den versenkbaren Poller: Als Absperrung von öffentlichen Plätzen und Flaniermeilen soll der stählerne Pfosten mordbereite Terroristen abhalten. Ein alter Hut: Schon unsere spätmittelalterlichen Vorfahren rammten Eichenpfähle vor ihre Hafeneinfahrt und rings um die Stadttore. Sie spannten schwere Ketten um das Fürstenschloss, um Volk und Reiterei aufzuhalten.

Schliesslich schufen sie das Amt des «Angebers»: Der musste nachts lauschen, ob die Nachbarn etwas ausheckten oder gar Feinde beherbergten. Morgens berichtete er der Obrigkeit: Das war die Geburt des Geheimdienstes. Es scheint, als halte der Fortschritt in Sachen Weltoffenheit gerade inne: Wie unsere Vorfahren müssen wir uns wieder verbarrikadieren, weil Mordbrenner uns da attackieren, wo wir am verletzlichsten sind: in unseren offenen, längst abgerüsteten Städten.

(Der Landbote)