Leider nicht aus dem Weinland

Alles Mögliche kommt aus dem Zürcher Weinland: Spargeln, Wein, ja sogar Melonen wurden hier schon angebaut. Eine ganz besondere Spezialität ist zudem das berühmte Weinländerbrot, könnte man meinen. Es wird in diversen Filialen von Coop verkauft und ist weit über die Region hinaus bekannt. Doch wo wird das Brot überhaupt gebacken? Aus welcher innovativen Gemeinde stammt das Rezept? Im Internet lassen sich dazu keine Angaben finden. Selbst im Weinland wird mit dem Verkaufsschlager kaum geworben. Mit gutem Grund, wie eine Nachfrage bei Coop ergibt. Das Brot ist nämlich ursprünglich aus einem ganz anderen Gebiet: aus Weinfelden.

Den Namen hat das Brot erhalten, weil es dort einst in einer Coop-Bäckerei hergestellt wurde. Circa 1982 wurde die Bäckerei laut Coop dann geschlossen. Da das Weinländerbrot jedoch schon damals sehr beliebt gewesen sei, hätten es später weitere regionale Bäckereien übernommen.

Also stammt das Brot doch nicht aus dem Zürcher Weinland. Schade eigentlich! Doch immerhin hat die Region damit etwas mit anderen grossen Orten gemein: Wienerli wurden vermutlich auch nicht in Wien erfunden, sondern in Frankfurt. Und warum Hamburger so heissen, ist auch nicht restlos geklärt. (Landbote)