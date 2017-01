ABBAs Ohrwürmer reloaded

Weltweit und durch fast alle Gene­rationen hindurch haben Menschen deren Songs im Ohr: ABBA, eine der grössten Popbands aller Zeiten. In einer leiden­schaftlichen Liveshow bringt «ABBA Gold – The Concert Show» die Songs der Kultband wieder auf die Bühne. Und: Jedes Detail stimmt. «ABBA Gold» ist nun wieder in der Schweiz unterwegs und gastiert unter anderem in Zürich und Rapperswil.

ABBA weiterleben lassen

Dass diese einzigartige Popband nicht in Vergessenheit gerät, das ist das erklärte Ziel des Produzenten Werner Leonard. Mit «ABBA Gold» hat er sein Ziel erreicht: Was vor wenigen Jahren als kleiner Event begann, wird mittlerweile als gestandene Show gefeiert. In puncto musikalischer Qualität zählt «ABBA Gold – The Concert Show» gemäss Kritiker gar zur Spitzenklasse.

«ABBA Gold» lässt den Glamour-Pop und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt auf der Konzertbühne wieder auf­leben. Doch nicht nur musikalisch ist die Show ein eindrucksvolles Revival; auch die Performance lässt nichts zu wünschen übrig. Das einmalige ABBA-Feeling der 70er- und 80er-Jahre wird mit ­dieser Cover-Show erlebbar gemacht: Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent der vier schillernden Persön­lichkeiten – jedes Detail wurde möglichst authentisch umgesetzt. Wochenlang wurde am unverwechselbaren ABBA-Klang gearbeitet und an der Choreo­grafie gefeilt. Das Resultat überzeugt.

Mit Hits wie «SOS», «Waterloo», «Mamma Mia», «Super Trou­per» oder «Dancing ­Queen» lässt «ABBA Gold – The Concert Show» nicht nur die ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen, sondern ebenso die legendäre Popband weiter­leben.



«ABBA Gold – The Concert Show» In Zürich: Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, im Volkshaus. / In Jona: Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr, im Kreuz. Tickets: www.dominevent.ch, www.ticketcorner.ch und bei allen üblichen Vorverkaufsstellen.





Ticketverlosung

