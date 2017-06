Am Anfang war das Olivenholz

Voller Ideen und immer in Bewegung: Für Robert Sager (71) steht das Leben nicht still. Im vergangenen Jahr hat der ehemalige Lehrer und pensionierte Gartenbrunnenhändler nochmals ein Unternehmen gegründet. «Garten Kulinarium» steht derzeit zwar noch für einen neuen Grill. Der Markenname ist jedoch ganz bewusst so offen gewählt, damit später auch andere Projekte darin Platz finden. Im Frühjahr hat Robert Sager seinen Holzfeuergrill, der auch ein Pizzaofen ist, an der Giardina in Zürich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Eigentlich kein Grilleur und auch kein Fischesser

Doch zurück zum Anfang: Es war das Holz, das Robert Sager aus Gontenbad im Kanton Appenzell auf die Idee mit dem Grill brachte. Denn: Eigentlich ist er kein Grilleur und auch kein Fischesser. «Noch vor eineinhalb Jahren hätte ich geschworen, dass ich nicht auch noch einen Grill entwickeln würde. Es gibt ja schon genug davon», sagt er. Aber dann ass er in einem Restaurant in Ventimiglia Fisch, der ihm so gut schmeckte, dass er mit dem Koch ins Gespräch kam.

Dabei fand er heraus, dass dieser den Fisch auf Olivenholz grillierte. «Olivenholz brennt langsamer als andere Hölzer, das gibt dem Fisch den feinen Geschmack», erklärt Sager. Und so entschied er sich kurz entschlossen, Olivenholz in die Schweiz zu importieren und zu verkaufen.

Und schon war die erste Lieferung unterwegs

Da Robert Sager zuvor in verschiedenen Etappen den gesamten Jakobsweg abgewandert hatte, erinnerte er sich an die weitläufigen Olivenhaine in Spanien. Ein paar Internetrecherchen später mietete er ein Auto und machte sich auf, verschiedene Anbieter von Olivenholz zu besuchen. Und er wurde fündig: «Nach gerade mal fünf Tagen schickte ich den ersten Sattelschlepper voller Holz in die Schweiz.» Das war im Dezember 2015.

«Für mich ist das Neue interessant. Das Entwickeln, bis etwas funktioniert.»



Robert Sager, ehemaliger Lehrer, pensionierter Gartenbrunnenhändler und Tüftler

Die Inspiration für den Grill lieferte dann seine zweite Reise, die ihn einen Monat später nach Malaga führte. Auf Empfehlung eines Freundes besuchte er ein kleines Restaurant in einem Fischerdorf. «Da wurde der Fisch in einem ausgedienten, mit Sand gefüllten Ruderboot grilliert. In der Mitte brannte das Olivenholz, die Fische auf Bambusspiessen waren in einer auf den Wind und die Flammen abgestimmten Neigung in den Sand gesteckt.» Und: «Ich war begeistert. Der Fisch war perfekt gegrillt, die Haut schmeckte köstlich knusprig.»

Die Form gab eine Schweizer Designerin

Robert Sager nahm die Idee zurück in die Schweiz und zur Designerin Fabienne Daugaard. Sie gab darauf mittels verschiedener Zeichnungen und Skizzen dem neuen Grill die Form. Robert Sagers Grill erinnert optisch an eine Feuerschale auf einem Kegel.

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Feuerschale besteht er aber aus einer Aussenhülle und einer Feuerschale, die in Sand eingelassen ist. So können die Fische auf Bambusspiessen neben dem Feuer gebraten werden. Und: Die Aussenhülle des Grills wird zwar warm, aber nicht so heiss, dass man sich daran verbrennen könnte.

«So ist der Grill auch für Kinder ungefährlich», sagt Robert Sager. Und seine Frau Annemarie ergänzt: «In einem Garten, in dem Kinder spielen, würde ich nie eine Feuerschale aufstellen. Das wäre mir viel zu gefährlich. Bei diesem Grill muss man weniger Angst um die Kinder haben.» Sie spricht aus Erfahrung: Das Ehepaar lebt in einem Mehrgenerationenhause zusammen mit der Tochter, ihrem Mann und den Enkelkindern. Der Sohn wird mit seiner Familie demnächst ebenfalls in das Haus ziehen.

Das Zubehör fürs Kochen ist einfach

Doch lässt sich ein Grill, auf dem sich nur Fische braten lassen, verkaufen? «Wohl kaum», kam Robert Sager zum Schluss und begann zu tüfteln. So lange, bis er das Zubehör zusammen hatte, damit auf dem Grill auch gekocht und gebacken werden kann. «Das Zubehör fürs Kochen zu finden, war relativ einfach», erinnert er sich. Eine Aufhängung für den Topf genügte.

Am Zubehör für den Pizzaofen arbeitete er jedoch über in halbes Jahr. Der Deckel, der den Grill zu einem Ofen macht, schloss zu dicht, was dazu führte, das die Pizza nach Rauch schmeckte. «Ich habe tageweise im Garten experimentiert und das auch im Winter. Bis meine Frau sagte, nun ist es aber genug.» Und dann wachte er nachts auf und die Lösung war da: Mittels einer speziellen Vorrichtung kann der Deckel nun über der Pizza so angehoben werden, dass der Ofen durchlüftet wird. Die Pizza wird knusprig und schmeckt würzig, aber nicht verbrannt.

Ein Büchlein mit Rezepten von Annemarie

Das zeigt auch das Testessen im Sagers Garten, der auch ein Schaugarten ist. Gleich zwei seiner Grills stehen hier, so dass er gleichzeitig Fische braten und Pizza backen kann. «Wenn das Wetter gut ist und wir Gäste haben, sind wir hier draussen.» Und das obwohl Robert Sager vor seinem Grillabenteuer das Kochen lieber seiner Frau Annemarie überliess. Sie ist es denn auch, die für die Rezepte im Büchlein verantwortlich zeichnet, das mit dem Grill mitgeliefert wird.

Vom Lehrer zum Gartenbrunnenhändler und Hochbeethersteller und jetzt zum Unternehmer im Bereich der Outdoorküchen: Was Robert Sager anpackt, das macht er mit Leidenschaft. Es sind die Herausforderungen, die ihn antreiben. «Für mich ist das Neue interessant. Das Entwickeln, bis etwas funktioniert. Danach mache ich lieber wieder etwas Neues», sagt er. Und das ist vermutlich auch sein Erfolgsrezept. Sein Gartenbrunnengeschäft hat er vor fünf Jahren an seinen Sohn übergeben, das Geschäft mit den Hochbeeten an seine Tochter und den Schwiegersohn.

(Zürcher Regionalzeitungen)