Die Krankheit beim Namen nennen

«Eltern sollten ihre eigenen Emotionen zeigen»

Ein Erwachsener erhält die Diagnose Krebs, was geht in ihm vor?

Michèle Widler: Die Diagnose Krebs verursacht bei vielen Leuten zuerst einmal einen Schock. Dieser löst Verunsicherung aus. Gefühle von Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Trauer kommen auf. Diese Gefühle sind normal.

Wann kommt bei den Eltern nach einer Diagnose der Gedanke an die Kinder?

Mit dem Schock tauchen so viele Fragen auf, dass Eltern automatisch an die Kinder denken. Wie verändert sich nun meine Rolle als Mami oder Papi? Wie soll ich mit den Kindern sprechen? Wie werden sie reagieren?

Wie sprechen Eltern mit Kindern im Kleinkindalter über ihre Krankheit?

Eine altersgerechte Sprache ist wichtig. Der Krebs soll beim Namen genannt werden. Man kann zum Beispiel sagen, dass die Mutter einen bösen Knoten in der Brust hat und der Doktor diesen entfernen muss. Es hilft, möglichst einfache Bilder zu verwenden. Auch die Behandlung sollen Eltern verständlich erklären. Hier können gute Bilderbücher wie beispielsweise «Manchmal ist Mama müde. Ein Kinderbuch zum Thema Brustkrebs» helfen. Wichtig ist, dass Eltern ihre eigenen Emotionen nicht verstecken, dass sie darüber reden, dass sie traurig sind, weil sie diese Krankheit haben, und dass das nichts mit dem Kind zu tun hat.

Verstehen Kleinkinder, was in solchen Situationen bei den Eltern abläuft?

Sie merken sicher: Der Alltag hat sich verändert. Die Kinder sehen, dass der betroffene Elternteil öfter müde oder traurig ist oder dass er immer wieder ins Spital muss. Sie verstehen, dass etwas vor sich geht.

Kinderfragen erschöpfen sich bald einmal. Ist das Desinteresse?

Kleinere Kinder sind in ihren Emotionen recht sprunghaft und wechseln rasch ihre Gedanken. Es muss also nicht Desinteresse sein. Sobald sie ihre Antwort haben, können sie sich anderen Fragen zuwenden. Wir Erwachsenen kennen das nicht mehr, bei den Kindern ist das normal.

Wenn sich die Mutter oder der Vater durch die Chemotherapie verändert, wenden sich Kinder manchmal ab.

Das ist eine Ausdrucksweise des Kindes. Es ist frustriert und wütend darüber, was die Krankheit mit dem Vater oder der Mutter macht. Es ist seine Ohnmacht. Wenn Kinder im Kleinkindalter sind, personifizieren sie die Wut, die dann auf eine Person gerichtet ist. Da sind die Eltern gefordert, weil in diesem Fall eine Ablehnung stattfindet.

Es ist also nicht persönlich gemeint.

Nein. Es ist Ausdruck einer Wut und Hilflosigkeit, die wir Erwachsenen auch kennen.

Wie sprechen Eltern mit etwas älteren Kindern?

Gleich wie mit Kleinkindern, nur altersangepasst. Den Krebs benennen und die Behandlungen erklären. In diesem Fall können die Eltern mit den Kindern gemeinsam über die Veränderung des Alltags sprechen und sie miteinbeziehen. Zum Beispiel, bei welchem Kollegen sie essen gehen oder wo sie ein Wochenende verbringen könnten. Jugendliche können mehr Verantwortung übernehmen und den kranken Elternteil unterstützen. Wichtig ist, dass sie dabei nicht überfordert werden.

Eltern sind oft mit der ganzen Situation überfordert.

Für Eltern ist es eine Dauerbelastung. Viele kommen an ihre Grenzen. Geduld und Verständnis ist nicht mehr in gleichem Masse vorhanden wie vorher. Deshalb sollte der kranke Elternteil ebenso auf sich Rücksicht nehmen und sich Ruheinseln gönnen. Wichtig ist dabei, das Umfeld, Verwandte und Freunde miteinzubeziehen, beispielsweise bei der Kinderbetreuung. Bei der Krebsliga Zürich kann man sich beraten lassen, wie man mit solchen Fällen umgehen kann.

Können Eltern bezüglich der Kinder etwas falsch machen?

Nein, wenn sie von Anfang an mit den Kindern altersgerecht über das Thema Krebs sprechen. Falls sich die Kinder im Verhalten stark verändern, sollten sie professionelle Hilfe beanspruchen.