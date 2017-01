Eine Studentenstadt voller Dynamik

Elf Kilometer liegt Montpellier von der Mittelmeerküste entfernt, und man käme nicht auf den Gedanken, dass diese Stadt im Mittelalter ein blühendes Zentrum des Seehandels war. Erschlossen war sie über den Fluss Lez, an dem unweit der Küste ihr Hafen lag, im heutigen Ort Lattes. Doch Ende des 15. Jahrhunderts wurde dieser von Marseille überrundet, und der Lez versandete zusehends. Immerhin existiert in Lattes wieder eine Hafenanlage: Port Ariane für Sportboote.

Montpelliers Anteil am Meer

Unten am Meer erstrecken sich in Villeneuve-les-Maguelone kilometerlang Sanddünen – ein riesiger Badestrand, der aus Montpellier gerne per Mietvelo (Vélomagg bietet diese an) aufgesucht wird. In der Nähe liegt zwischen Meer und Lagune die über einen Damm erreichbare Insel Maguelone. Dort befand sich seit dem Frühmittelalter der Bischofssitz, bis er 1536 nach Montpellier verlegt wurde.

Zu besichtigen ist noch die ehemalige Kathedrale, genauer: was von der einstigen Festungskirche übrig blieb und 1852 von einem Frédéric Fabrège erworben und restauriert wurde. Eine sehenswerte, informative Anlage, von alten Pinien beschattet und umgeben von Weinreben.

Ein Viertel der Einwohner sind Studenten

Heute ist Montpellier eine Binnenstadt; der Bezug zum Meer beschränkt sich auf Freizeitaktivitäten. Aus der Blütezeit der Stadt im Mittelalter aber hat sich die 1289 gegründete Universität erhalten. Rund ein Viertel der 270‘000 Einwohner sind Studenten, und Montpellier wird nach Paris am zweithäufigsten für einen Sprachaufenthalt in Französisch gewählt.

Im Strassenbild wird deutlich, dass hier die Jungen überdurchschnittlich vertreten sind. Die Stadt wirkt lebendig, vielfältig und farbig, wozu die knallbunten Trams auf den vier Linien passen, welche die Agglomeration mit dem Zentrum verbinden.

Gemeint ist damit zunächst die grosszügig angelegte Place de la Comédie mit der 1888 erbauten Oper auf der Südseite, dem Brunnen der drei Grazien und der sich im Norden anschliessenden Esplanade Charles de Gaulle, an deren Ende das moderne Kongresszentrum mit der Opéra Berlioz steht.

Von der Place de la Comédie aus verläuft die Rue de la Loge hinauf zur Préfecture, wo sie auf die Rue Foch trifft. Diese führt durch den Arc de Triomphe, der zu Ehren des Sonnenkönigs Louis XIV errichtet wurde, aus der Ecusson genannten Altstadt hinaus. Auf beiden Seiten dieser Achse finden sich anstelle der mittelalterlichen Häuser palast-artige Bauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, oft mit schmiedeeisernen Balkonen und Verzierungen an der Front.

Stadt der Medizin

Die erwähnten beiden Strassen teilen die Altstadt in ein lebhafteres Geschäftsviertel mit vielen Bistros oder Cafés im Süden und in den etwas ruhigeren, von der Universität geprägten nördlichen Teil. Im ersten erwähnenswert sind die Place Saint-Roch, dem Stadtheiligen gewidmet, mit der gleichnamigen Kirche sowie das Hôtel Saint Côme, ein ehemaliges Amphitheater, das heute der Industrie- und Handelskammer als Sitz dient. Ferner die Kirche Sainte Anne, die heute als Ausstellungshalle dient.

Im Universitätsviertel fällt die Cathédrale Saint-Pierre auf, ursprünglich eine Klosterkirche, die 1536 zur Bischofskirche umgebaut wurde und mit dem von zwei massigen Säulen gestützten Portalvorbau an einen Festungsbau erinnert. Daran angebaut die medizinische Fakultät mit einem grossen Innenhof, die älteste noch aktive der westlichen Welt. Gleich gegenüber der Jardin des Plantes: 1593 zum Studium der Heilpflanzen angelegt und damit der älteste botanische Garten Frankreichs.

Von hier aus empfiehlt sich ein kurzer Aufstieg zur Place Royale du Peyrou auf der Höhe des Triumphbogens, einer hochgelegenen, zweifach terrassierten Parkanlage mit einem Reiterstandbild von Louis XIV und dem von einem Bassin eingerahmten Wasserschloss aus dem 18. Jahrhundert. Es diente der Wasserversorgung der Stadt und ist der Endpunkt eines 880 Meter langen und 22 Meter hohen Aquädukts, welches Quellwasser des Lez heranführt. Von hier aus hat man eine beeindruckende Aussicht auf die Cevennen, aufs Meer und auf die Pyrenäen.

Schönes und Mahnendes

Schönes und interessantes zu sehen gibt es auch im Musée Fabre, das als eines der bedeutendsten Kunstmuseen Frankreichs gilt mit Werken von der Renaissance bis zur Moderne. Beeindruckend ist die Kombination von moderner Architektur mit dem Ursprungsbau aus dem 18. Jahrhundert.

Ein weniger bekanntes Museum ist das Centre Régional d’Histoire de la Résistance et de la Déportation im Stadtteil Castelnau-le-Lez, das den Aufstieg des Faschismus und das besetzte Frankreich anschaulich thematisiert, ohne die eigenen dunklen Seiten auszublenden. Das Bewusstsein für diese Zeit sei stark geschwunden, stellt der 90-jährige Präsident André Hautot besorgt fest und hofft auf Besserung, wenn das Museum 2018 in das Rathaus umziehen wird.

Die Hoffnung ist nicht unbegründet angesichts des bescheidenen Domizils der Ausstellung. Denn das neue, von Jean Nouvel und François Fontès entworfene Rathaus kann man zumindest nicht übersehen, und wer sich auf dem Areal umschaut, wird anerkennen, dass er vor einem aussergewöhnlichen Bau steht.

Port Marianne heisst das Viertel am Lez, Antigone heisst jenes zwischen dem Fluss und der Altstadt, und beiden ist gemeinsam, dass hier ein Kontrapunkt zum historischen Montpellier entstanden ist. Die Stadt kommt wieder näher zum Wasser, aber am Meer ist sie noch lange nicht angelangt.



www.montpellier-frankreich.de

Diese Seite ist das Resultat einer von Atout France organisierten individuellen Pressereise. (Zürcher Regionalzeitungen)